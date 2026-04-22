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Rusia dice que su Cuerpo Africano liberó a un ruso y un ucraniano secuestrados en Níger

LAGOS, Nigeria (AP) — El Ministerio ruso de Defensa de Rusia informó que el Cuerpo Africano, un grupo paramilitar asociado a Moscú, liberó a un ciudadano ruso y a un ucraniano que habían sido secuestrados por un grupo afiliado a Al Qaeda en Níger en julio de 2024.

ARCHIVO - El ministro ruso de Defensa, Andrei Belousov, llega a una reunión del Consejo de Seguridad con el presidente, Vladímir Putin, en el Kremlin, Moscú, el viernes 20 de febrero de 2026. (Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP, Archivo)
ARCHIVO - El ministro ruso de Defensa, Andrei Belousov, llega a una reunión del Consejo de Seguridad con el presidente, Vladímir Putin, en el Kremlin, Moscú, el viernes 20 de febrero de 2026. (Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP, Archivo) AP

El ministerio identificó a los cautivos liberados como el ciudadano ruso Oleg Gret y el ciudadano ucraniano Yuri Yurov. Ambos aparecieron en un video publicado en una plataforma de medios afiliada a Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), un grupo armado que controla amplias franjas de territorio en la región del Sahel.

“Como resultado de una operación especial realizada por el Cuerpo Africano en la República de Mali, fueron liberados empleados de una empresa rusa de exploración geológica capturados en julio de 2024 en Níger por el grupo terrorista Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin”.

El secuestro supuso un golpe para Rusia en la región, donde ha desplazado de forma paulatina a anteriores socios occidentales. En los últimos años, Rusia ha aprovechado el creciente descontento con Francia, la antigua potencia colonial en la zona, y el aumento de los ataques de grupos armados.

El Cuerpo Africano, un grupo paramilitar controlado por el Estado ruso, reemplazó al grupo de mercenarios Wagner para las operaciones militares de Moscú en el continente.

“Los rehenes liberados por los efectivos del Cuerpo Africano ruso serán trasladados en aviones de transporte militar rusos a Moscú para recibir tratamiento y rehabilitación”, indicó el ministerio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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