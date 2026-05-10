Rusia acusa a Ucrania de violar una tregua de 3 días mediada por EEUU

Militares rusos marchan durante el desfile del Día de la Victoria en Moscú, el sábado 9 de mayo de 2026, en la conmemoración del 81er aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la II Guerra Mundial. (AP Foto/Pavel Bednyakov, Pool) AP

Dos personas resultaron heridas por bombardeos ucranianos en la parte de la región ucraniana de Jersón ocupada por Rusia, afirmó el líder de la zona impuesto por Moscú, Vladimir Saldo.

Por otro lado, el Ministerio ruso de Defensa acusó a Kiev de cometer más de 1.000 violaciones del alto el fuego, informaron medios estatales, citando una conferencia de prensa diaria el domingo. El ministerio sostuvo que las fuerzas ucranianas habían atacado objetivos civiles en varias regiones rusas y llevado a cabo agresiones contra posiciones militares rusas en el frente.

El ejército ruso “respondió de la misma manera” a las infracciones del alto el fuego, indicó el ministerio.

Funcionarios ucranianos señalaron que Rusia había lanzado ataques, aunque evitaron acusar a Moscú de violar la tregua negociada por Estados Unidos que entró en vigor el sábado.

Ivan Fedorov, jefe de la región ucraniana de Zaporiyia, en el sureste, dijo que una persona había muerto y otras tres habían resultado heridas por ataques de artillería y drones en las últimas 24 horas.

Oleksandr Prokudin, jefe de la región ucraniana de Jersón, dijo que siete personas habían resultado heridas en el mismo periodo.

Oleh Syniehubov, jefe de la administración regional de Járkiv, comentó a última hora del sábado que otras cinco personas resultaron heridas cuando un ataque ruso con drones dañó un edificio de apartamentos de nueve plantas en el distrito industrial de la segunda ciudad más grande de Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que Rusia y Ucrania habían accedido a su petición de un alto el fuego desde el sábado hasta el lunes para conmemorar el Día de la Victoria, la celebración rusa que marca la derrota de la Alemania nazi.

Trump dijo que también habría un intercambio de prisioneros, y declaró que la pausa en los combates podría ser el “comienzo del fin” de la guerra.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, quien había dicho que las autoridades rusas “temen que drones puedan zumbar sobre la plaza Roja” durante el desfile del 9 de mayo en Moscú, dijo en tono burlón tras la declaración de Trump que la plaza Roja quedaba temporalmente fuera del alcance de ataques ucranianos para permitir que el desfile ruso siguiera adelante. El Kremlin restó importancia al comentario, que calificó de “broma tonta”.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó el domingo que había derribado o destruido los 27 drones de ataque y señuelo lanzados por Rusia durante la noche.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP