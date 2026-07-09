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Rusia acude al tribunal deportivo para revocar su veto del atletismo internacional

LAUSANA, Suiza (AP) — La federación rusa de atletismo afirmó que acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo para revocar una decisión de World Athletics que suspende a sus atletas de las competiciones internacionales debido a la guerra en Ucrania.

World Athletics excluyó de sus competiciones internacionales a todos los atletas de Rusia y de su aliado Bielorrusia en marzo de 2022, días después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania.

El organismo mantuvo esa suspensión tras una reunión del consejo la semana pasada. Desde entonces, el Comité Olímpico Internacional ha flexibilizado sus restricciones sobre Rusia de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 —algo que el Kremlin celebró como un “paso importante”— y recomendó que otros organismos deportivos hagan lo mismo.

“Russian Athletics observa que la decisión de World Athletics afecta los intereses fundamentales del atletismo en Rusia y restringe el derecho de los atletas rusos a competir, por motivos que Russian Athletics considera discriminatorios”, afirmó la federación rusa de atletismo en un comunicado.

“Russian Athletics continúa adoptando todas las medidas legales disponibles para proteger los intereses de los atletas rusos”.

World Athletics prometió defender el caso.

“Tomamos nota de la apelación de la federación rusa de atletismo ante el TAS, y defenderemos enérgicamente nuestra posición”, indicó World Athletics.

El TAS confirmó que recibió “una petición de arbitraje” sin dar detalles de cuándo se realizará la audiencia.

El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, manifestó la semana pasada que su organización debatió opciones para “una vía condicional de regreso a la competición internacional” para atletas rusos y bielorrusos, pero decidió no hacerlo.

“Presentamos opciones para que el consejo las considerara sobre este asunto; sin embargo, la decisión original se mantiene respecto a las sanciones que protegen la integridad y la equidad de nuestras competiciones, sin que se haya materializado ningún avance tangible hacia negociaciones de paz”, explicó Coe.

Rusia no compite bajo su propia bandera en un campeonato mundial de atletismo desde 2015, cuando la federación rusa de atletismo fue suspendida por dopaje generalizado.

Un programa que permitía a sus atletas competir bajo bandera neutral terminó en 2022 tras la invasión de Ucrania. La suspensión original por dopaje de World Athletics fue levantada en 2023.

Ningún ruso compitió en el atletismo olímpico en los Juegos de París 2024 porque el sistema de clasificación está supervisado por World Athletics, aunque el COI permitió atletas neutrales en otros deportes.

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Deportes de AP: https://apnews.com/sports

FUENTE: AP

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