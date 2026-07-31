Rushing y Hernández conectan vuelacercas y Dodgers vencen 6-2 a Marineros

El dominicano Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, avanza a primera, al conectar un jonrón solitario frente a los Marineros de Seattle, el jueves 30 de julio de 2027 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Los Marineros cayeron a 23-33 como visitantes. No han ganado una serie en parque ajeno desde finales de mayo.

Ganaron el primer juego de la serie por 7-6, al conectar cinco jonrones, antes de perder los dos últimos encuentros.

Roki Sasaki (5-5) dominó durante las primeras cinco entradas, al permitir apenas dos hits mientras trabajaba con ventaja de 5-0. El derecho titubeó en la sexta, al conceder dos carreras —incluida una por una base por bolas con las bases llenas a Cal Raleigh— y tres hits.

El relevista Jack Dreyer entró y ponchó al emergente Rob Refsnyder antes de que Weston Wilson rodara para out y terminara la amenaza. Freddie Freeman rescató el mal tiro del campocorto Mookie Betts al saltar y retirar a Wilson para el tercer out.

Sasaki, que lanzó con su llamativo guante amarillo brillante de gran tamaño, ponchó a siete en 5 1/3 entradas y mejoró su efectividad a 4.64, la más destacada que ha tenido desde principios de junio.

El primer bate de los Dodgers, Tommy Edman, se fue de 3-0 con una base por bolas y un ponche, mientras que Shohei Ohtani no jugó para dar descanso a su dolorida rodilla izquierda.

Kyle Tucker recibió una base por bolas y Hernández conectó un sencillo para preparar el batazo de Rushing, de 400 pies en la cuarta, que amplió la ventaja a 5-0. Fue el noveno de los 13 jonrones permitidos fuera de casa esta temporada por el abridor de los Marineros Bryan Woo (7-8).

Hernández se voló la barda ante el relevista Alex Hoppe con dos outs en la sexta.

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FUENTE: AP