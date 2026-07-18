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Rumfield logra 4 hits y Sugano regresa de lista de lesionados en triunfo de Rockies 10-3 ante Rojos

DENVER (AP) — TJ Rumfield conectó un jonrón de dos carreras en un juego de cuatro imparables y Tomoyuki Sugano lanzó con eficiencia hasta la séptima entrada en su regreso desde la lista de lesionados, mientras los Rockies de Colorado vencieron el sábado por 10-3 a los Rojos de Cincinnati.

TJ Rumfield, de los Rockies de Colorado, hace un gesto al cruzar el plato tras conectar un jonrón de dos carreras ante el lanzador relevista de los Rojos de Cincinnati, Caleb Ferguson, en la sexta entrada de un partido de béisbol el sábado 18 de julio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski)
TJ Rumfield, de los Rockies de Colorado, hace un gesto al cruzar el plato tras conectar un jonrón de dos carreras ante el lanzador relevista de los Rojos de Cincinnati, Caleb Ferguson, en la sexta entrada de un partido de béisbol el sábado 18 de julio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

Sugano (9-4) trabajó 6 1/3 entradas y ponchó a tres sin otorgar bases por bolas.

Sugano contó con una ventaja de siete carreras después de tres entradas. Fue parte de una gran jornada ofensiva para los Rockies, que tuvieron a cuatro jugadores con al menos dos hits. El juego de cuatro imparables fue la mejor marca de la carrera de Rumfield. Además, conectó un par de sencillos productores para acompañar su jonrón de 456 pies hacia el jardín derecho-central, para un total de cuatro carreras impulsadas.

Con marca de 40-60, a los Rockies les faltan tres victorias para igualar su total de triunfos de la temporada pasada (43-119). Necesitan terminar 23-39 el resto del camino para evitar una cuarta campaña consecutiva con 100 derrotas.

El derecho de los Rojos, Rhett Lowder (3-7), permitió ocho carreras en 2 1/3 entradas. Estaba en la rotación mientras Nick Lodolo se recupera de una ampolla en el dedo índice de la mano izquierda.

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FUENTE: AP

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