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Rubio viajará a Francia para tratar de persuadir a un escéptico G7 sobre la guerra

WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado Marco Rubio viajará a Francia esta semana para hablar con el Grupo de los Siete sobre la guerra con Irán, informó el Departamento de Estado, en medio de gran escepticismo del grupo hacia el conflicto que ha hecho disparar los precios del petróleo.

El presidente Donald Trump con el secretario de Estado Marco Rubio en la Casa Blanca en Washington, el 20 de marzo del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente Donald Trump con el secretario de Estado Marco Rubio en la Casa Blanca en Washington, el 20 de marzo del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Rubio asistirá el viernes a una reunión de ministros de Exteriores del G7 cerca de Versalles, a las afueras de París, “para promover intereses clave de Estados Unidos” y “abordar preocupaciones de seguridad compartidas y oportunidades de cooperación”, señaló el departamento.

La noticia surge en medio de versiones contradictorias sobre si Estados Unidos e Irán están hablando de una resolución del conflicto.

El Departamento de Estado indicó que Rubio abordará con el G7 “las áreas de enfoque incluirán la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación en Oriente Medio y las amenazas en todo el mundo a la paz y la estabilidad”.

El presidente Donald Trump manifestó el lunes que Estados Unidos e Irán han mantenido conversaciones, aunque Irán lo ha negado. Y numerosos otros países participan en incipientes esfuerzos para encontrar una salida a la crisis, que ha provocado que el precio del petróleo se dispare con el cierre del estrecho de Ormuz para la mayor parte del transporte marítimo, incluidos los buques cisterna.

Casi todas las demás naciones del G7 —Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón— han reaccionado, en el mejor de los casos, con frialdad ante la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y han declinado participar, lo que ha provocado la ira de Trump aun cuando sostiene que Estados Unidos no necesita su ayuda.

Trump ha arremetido contra varios miembros del G7 y aliados de la OTAN por no responder a sus llamados de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz, aunque en los últimos días varios de ellos habían indicado disposición a respaldar una acción apropiada para restablecer el tránsito normal en esta vía marítima.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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