Rubio ordena a delegación iraní en la ONU irse antes de lo previsto

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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, habla con los medios de comunicación durante el 81er período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, el viernes 25 de septiembre de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

El gobierno de Trump había concedido visas, aunque con severas restricciones, al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, así como a sus delegaciones, para asistir a la reunión anual de líderes mundiales pese a las hostilidades entre ambos países.

Aunque el presidente iraní salió de Nueva York un día después de hablar en las Naciones Unidas la semana pasada, el ministro Araghchi se había quedado, supuestamente para participar en conversaciones indirectas con Estados Unidos sobre la apertura del estrecho de Ormuz, poner fin al conflicto y reanudar las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Según algunos relatos, Araghchi tenía previsto permanecer en Nueva York hasta el miércoles.

Después de que se lograra poco avance en las reuniones del fin de semana entre mediadores iraníes y qataríes, Rubio comunicó a los iraníes el lunes que Araghchi y su delegación debían salir de Nueva York de inmediato, según los dos funcionarios, que estaban al tanto de la decisión y hablaron bajo condición de anonimato para tratar un proceso interno del gobierno.

De acuerdo con uno de los funcionarios, Rubio determinó que los iraníes habían “prolongado su estancia más de lo debido” y que, dado que las reuniones de alto nivel en la ONU habían terminado, debían marcharse.

Araghchi y su equipo salieron de Nueva York muy temprano el martes.

La decisión de Rubio fue informada primero por Axios. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP