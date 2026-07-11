Royce Lewis pega jonrón y doble para guiar a los Mellizos 5-3 sobre los Angelinos

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El jardinero derecho de los Mellizos de Minnesota, Alan Roden (18), lanza la pelota para contener a Zach Neto, de los Angelinod de Los Ángeles, en la tercera base durante la tercera entrada de un partido de béisbol, el sábado 11 de julio de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim) AP

Joe Ryan permitió dos carreras y seis hits en seis innings en su última apertura antes de viajar a Filadelfia para el Juego de Estrellas del martes.

El relevista Tommy Nance (2-2), adquirido recientemente, permitió el sencillo de Nolan Schanuel en la séptima entrada que empató el marcador 3-3.

Lewis y Victor Caratini abrieron la parte baja con dobles consecutivos ante Mitch Ferris (0-1), y Alan Roden conectó un sencillo impulsor.

Woosuk Go, otra incorporación reciente a un bullpen de los Twins que ha tenido dificultades, lanzó un octavo inning de un solo hit, y el venezolano Yoendrys Gómez dejó varada la carrera del empate en primera para apuntarse su décimo salvamento.

Zach Neto conectó dos sencillos, se robó una base y anotó dos carreras por los Angelinos, que se fueron de 14-2 con corredores en posición de anotar. Mike Trout, Wade Meckler y Schanuel sumaron dos hits cada uno.

El abridor de Los Ángeles, Ryan Johnson, permitió tres carreras, tres hits y otorgó tres bases por bolas en cinco innings.

El cubano Jorge Soler conectó un doble de dos carreras en la tercera. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP