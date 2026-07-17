Rory McIlroy apunta a seguir el fin de semana en el Abierto Británico tras 67 en 2da ronda

Tendrá que hacer mucho, mucho más para levantar la jarra de clarete.
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SOUTHPORT, Inglaterra (AP) — Rory McIlroy parece haber hecho lo suficiente para llegar al fin de semana en Royal Birkdale.
Tendrá que hacer mucho, mucho más para levantar la jarra de clarete.
El número 2 del mundo se recuperó con una ronda de 67 golpes, tres bajo par, en el Abierto Británico el viernes y pasó a estar con un total de 1 bajo par.
En el ecuador de la segunda ronda, el corte proyectado estaba en par.
McIlroy estaba a siete golpes del líder en la casa club, Lucas Herbert, con 8 bajo par, después del 62 del australiano, que igualó el récord de puntuación en un major.
McIlroy, que ganó el Abierto a poca distancia de allí, en Hoylake, en 2014, tuvo dificultades en los greens al firmar 72 el jueves.
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FUENTE: AP
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