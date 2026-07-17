Rory McIlroy apunta a seguir el fin de semana en el Abierto Británico tras 67 en 2da ronda

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El norirlandés Rory McIlroy realiza un tiro durante la segunda ronda del Abierto Británico de Golf en el campo del Royal Birkdale, el viernes 17 de julio de 2026, en Southport, Inglaterra. (AP Foto/Peter Morrison) AP

Tendrá que hacer mucho, mucho más para levantar la jarra de clarete.

El número 2 del mundo se recuperó con una ronda de 67 golpes, tres bajo par, en el Abierto Británico el viernes y pasó a estar con un total de 1 bajo par.

En el ecuador de la segunda ronda, el corte proyectado estaba en par.

McIlroy estaba a siete golpes del líder en la casa club, Lucas Herbert, con 8 bajo par, después del 62 del australiano, que igualó el récord de puntuación en un major.

McIlroy, que ganó el Abierto a poca distancia de allí, en Hoylake, en 2014, tuvo dificultades en los greens al firmar 72 el jueves.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP