Romo, de licencia en CBS Sports tras arresto por sospecha de conducir bajo influencia

CBS Sports informó el viernes que el ex mariscal de campo de los Cowboys de Dallas quedaba en licencia “hasta nuevo aviso”. JJ Watt se unirá a Jim Nantz y Tracy Wolfson en el equipo principal de la NFL de CBS Sports durante la ausencia de Romo.

Romo, de 46 años, fue arrestado el 23 de julio después de que lo detuvieran mientras conducía hacia el sur por la Interestatal 43 en Wisconsin. Según el informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee, Romo tuvo un desempeño deficiente en las pruebas de sobriedad en el lugar antes de ser puesto bajo custodia, fichado y liberado.

Tiene una fecha de audiencia fijada para el 21 de septiembre.

El anuncio de CBS Sports se produce después de que citaciones difundidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee indicaran que se encontró una botella abierta de una bebida alcohólica en el lado del pasajero del Jeep negro de Romo durante un inventario previo a que fuera remolcado.

Según las citaciones, la policía detuvo a Romo después de que se le viera rebasando autos en un área de separación, que divide el tráfico de la autopista de los vehículos que ingresan desde una rampa de acceso. La policía señaló que Romo preguntó qué era un área de separación durante la detención.

Imágenes de una cámara corporal difundidas a principios de esta semana mostraron a Romo diciéndoles a los agentes que venía de un campo de golf y que iba “a visitar a la abuela y al abuelo” cuando lo detuvieron. Un agente le dijo a Romo que sospechaba que estaba afectado porque tenía “ojos rojos y vidriosos” y “olor a una bebida alcohólica embriagante”.

Romo asistió a la escuela secundaria en Burlington, Wisconsin.

Ha sido el analista principal de los partidos en la cobertura de la NFL de CBS desde 2017, después de haber sido seleccionado cuatro veces al Pro Bowl durante una carrera en la NFL que se extendió de 2004 a 2016 y que transcurrió por completo con Dallas.

Romo sigue siendo el líder histórico de la franquicia de los Cowboys en pases de touchdown, con 248. Tuvo el récord de la franquicia en yardas por pase (34.183) hasta que Dak Prescott lo superó la temporada pasada.

Watt se incorporó a CBS en 2023. Fue analista en “The NFL Today” durante dos temporadas antes de formar dupla con Ian Eagle en el equipo número 2 de la cadena a partir de la temporada pasada.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP