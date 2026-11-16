Romelu Lukaku se retira de la selección de Bélgica con récord de 94 goles

ARCHIVO - El delantero belga Romelu Lukaku (9) celebra tras anotar el cuarto gol ante Estados Unidos en el partido de octavos de final del Mundial, el lunes 6 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Lukaku, de 33 años, fue el prolífico goleador de la llamada “Generación Dorada” de Bélgica, un equipo que llegó a ser número 1 del ranking y que también incluía a Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Vincent Kompany, y que alcanzó las semifinales del Mundial en 2018 y los cuartos de final en 2014.

En una publicación en Instagram, Lukaku escribió que vivió “todas las emociones posibles” en su carrera de 16 años con la selección nacional, en la que disputó 135 partidos y representó a Bélgica en cuatro mundiales y tres Eurocopas.

Lukaku seguirá activo en el fútbol de clubes y actualmente milita con Fenerbahce. Fichó con el club de Turquía el verano pasado procedente del Napoli.

Cristiano Ronaldo, de Portugal (146), Lionel Messi, de Argentina (126), Ali Daei, de Irán (108), y Sunil Chhetri, de India (95), han marcado más goles en partidos internacionales masculinos que Lukaku.

“Por su personalidad, liderazgo, dedicación y fuerte vínculo con la selección nacional, se ha ganado un lugar especial en la historia de los Diablos Rojos belgas”, señaló la federación belga de fútbol en un comunicado.

“Su trayectoria, desde debutar con apenas 16 años hasta competir en los escenarios internacionales más grandes, sigue siendo una enorme fuente de inspiración para innumerables jóvenes futbolistas y niños que sueñan con algún día vestir la camiseta de Bélgica”, resaltó.

El último gol de Lukaku con Bélgica fue contra Turquía en un partido de la Liga de Naciones en octubre.

Marcó tres goles en el Mundial de este año disputado en Estados Unidos, Canadá y México, incluido uno en la victoria sobre Estados Unidos en lo octavos de final, tras lo cual se llevó las manos a las orejas frente a los aficionados locales y realizó una celebración con baile que imitaba a Donald Trump, un guiño a la participación del presidente de Estados Unidos en el controvertido caso disciplinario de Folarin Balogun.

Lukaku, de manera memorable, no anotó en el Mundial de Qatar en 2022, al desperdiciar varias grandes ocasiones en el empate 0-0 con Croacia en la fase de grupos, resultado que eliminó a los belgas del torneo.

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FUENTE: AP