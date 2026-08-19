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Roma ficha a Mora del Porto y recibe una emotiva bienvenida de 500 fans

ROMA (AP) — Roma completó el fichaje del talentoso mediocampista adolescente Rodrigo Mora, procedente del Porto, en propiedad el miércoles.

ARCHIVO: El jugador del Porto, Rodrigo Mora, celebra sobre los hombros de su compañero Pepe tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de la fase inicial de la Liga Europa entre el FC Porto y el Estrella Roja de Belgrado en el estadio do Dragão, en Oporto, Portugal, el jueves 2 de octubre de 2025. (Foto AP/Luis Vieira, archivo)
ARCHIVO: El jugador del Porto, Rodrigo Mora, celebra sobre los hombros de su compañero Pepe tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de la fase inicial de la Liga Europa entre el FC Porto y el Estrella Roja de Belgrado en el estadio do Dragão, en Oporto, Portugal, el jueves 2 de octubre de 2025. (Foto AP/Luis Vieira, archivo) AP

Roma anunció la noticia en un breve comunicado, pero no dio detalles del acuerdo. Medios italianos informan que Mora firmó un contrato de cinco años.

Mora, que cumplió 19 años apenas en mayo, se mostró conmovido casi hasta las lágrimas cuando llegó a la capital italiana el martes y fue recibido por alrededor de 500 aficionados en el aeropuerto. Corearon su nombre mientras firmaba autógrafos y posaba para fotos.

Mora, un mediapunta, se formó en las categorías del Porto y anotó 16 goles en 80 apariciones.

Aún no ha debutado con la selección absoluta de Portugal, pero formó parte del plantel que ganó la Liga de Naciones el año pasado.

Según reportes, Roma ofreció inicialmente pagar 7 millones de euros (8 millones de dólares) por una cesión con derecho a comprar a Mora por 40 millones de euros (46 millones de dólares) al final de la temporada.

Porto no quería arriesgarse a que Mora regresara el próximo año con su valor reducido, por lo que, tras semanas de negociaciones prolongadas, aceptó un pago inicial de 25 millones de euros (29 millones de dólares) más el 50% de una posible tarifa por reventa —que Roma puede anular mediante el pago de otros 20 millones de euros (23 millones de dólares).

Mora también tiene una cláusula de rescisión de 120 millones de euros (139 millones de dólares) incluida en su contrato.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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