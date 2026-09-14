Roma encabeza la Serie A pese a tener los mismos puntos que Inter de Milán

Marten De Roon, derecha, de Roma, y Duvan Zapata, de Torino, disputan el balón durante el partido de fútbol de la Serie A entre FC Torino y AS Roma el lunes 14 de septiembre de 2026, en Turin, Italia. (Marco Alpozzi/LaPresse via AP) AP

En la Liga Premier, Leeds vapuleó 4-1 al desastroso Newcastle para colocarse tercero.

En Italia, la Roma prolongó su magnífico inicio de temporada con una victoria 2-0 sobre el Torino. Se le unió en la cima de la tabla el único otro equipo con puntaje perfecto, el Inter de Milán, que remontó para aplastar 5-3 al Udinese.

Ambos equipos tienen 12 puntos en cuatro partidos, aunque la Roma es primera por diferencia de goles tras lo que fue su novena victoria consecutiva.

El delantero en racha Donyell Malen anotó su sexto gol en cuatro partidos para adelantar a la Roma y Niccolò Pisilli consiguió un merecido segundo tanto en el tiempo añadido.

Al Inter le costó arrancar ante el Udinese, que parecía listo para prolongar su buen rendimiento como visitante al marcar dos veces sin respuesta en los primeros 16 minutos.

James Abankwah se elevó sin marca para cabecear y poner en ventaja al Udinese en el minuto nueve, y Jurgen Ekkelenkamp duplicó la ventaja siete minutos después.

Sin embargo, Carlos Augusto recortó distancias para el campeón vigente a los 26 minutos con un disparo desde 30 yardas, y Nicolo Barella igualó 10 minutos antes del descanso.

Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito y Ange-Yoan Bonny anotaron en una dominante segunda mitad, y aunque Idrissa Gueye consiguió el tercero para el Udinese en el tiempo añadido, no fue ni de cerca suficiente para el visitante.

En Como, el equipo local se metió en el top tres con una victoria 2-1 sobre el Parma.

Jacobo Ramón desvió a la red un disparo de Nico Paz para el 1-0 a mitad de la primera parte, y Kaiki puso el 2-0 a siete minutos del final tras un barullo en el área chica. José David Romero marcó el gol del honor del Parma en el tiempo añadido.

El Como es tercero con 10 puntos, los mismos que Lazio.

Calvert-Lewin brilla con Leeds

En Inglaterra, Dominic Calvert-Lewin fue la figura, ya que el Leeds arrolló a un Newcastle endeble.

El equipo local se encendió durante una brillante primera mitad y se puso en ventaja a los 32 minutos, cuando un disparo de Ao Tanaka desde el borde del área sufrió un doble desvío que desconcertó al arquero del Newcastle, Lukas Hornicek.

Tres minutos después, una defensa descuidada permitió que Calvert-Lewin hiciera el segundo con un cabezazo de su sello, aunque el gol se le adjudicó a Jayden Bogle después de que el balón entrara tras rebotar en su cabeza.

Luego, Calvert-Lewin consiguió su cuarto gol en cuatro partidos justo antes del descanso. Noah Okafor completó la cuenta para el Leeds con una media volea tras otro despeje débil al inicio del segundo tiempo.

El gol del descuento del Newcastle llegó en el último minuto por medio del suplente Bazoumana Touré.

El resultado coloca al Leeds en el tercer lugar de la Premier League, igualado con Hull con ocho puntos, a cuatro de los líderes compartidos Arsenal y Manchester City.

Newcastle es 12do.

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FUENTE: AP