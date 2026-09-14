americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Roma encabeza la Serie A pese a tener los mismos puntos que Inter de Milán

MADRID (AP) — Los dos primeros de Italia, Roma e Inter de Milán, ganaron con comodidad para mantener sus registros perfectos, y el Como venció 2-1 al Parma para escalar al tercer puesto.

Marten De Roon, derecha, de Roma, y Duvan Zapata, de Torino, disputan el balón durante el partido de fútbol de la Serie A entre FC Torino y AS Roma el lunes 14 de septiembre de 2026, en Turin, Italia. (Marco Alpozzi/LaPresse via AP)
Marten De Roon, derecha, de Roma, y Duvan Zapata, de Torino, disputan el balón durante el partido de fútbol de la Serie A entre FC Torino y AS Roma el lunes 14 de septiembre de 2026, en Turin, Italia. (Marco Alpozzi/LaPresse via AP) AP

En la Liga Premier, Leeds vapuleó 4-1 al desastroso Newcastle para colocarse tercero.

Roma lidera por diferencia de goles

En Italia, la Roma prolongó su magnífico inicio de temporada con una victoria 2-0 sobre el Torino. Se le unió en la cima de la tabla el único otro equipo con puntaje perfecto, el Inter de Milán, que remontó para aplastar 5-3 al Udinese.

Ambos equipos tienen 12 puntos en cuatro partidos, aunque la Roma es primera por diferencia de goles tras lo que fue su novena victoria consecutiva.

El delantero en racha Donyell Malen anotó su sexto gol en cuatro partidos para adelantar a la Roma y Niccolò Pisilli consiguió un merecido segundo tanto en el tiempo añadido.

Al Inter le costó arrancar ante el Udinese, que parecía listo para prolongar su buen rendimiento como visitante al marcar dos veces sin respuesta en los primeros 16 minutos.

James Abankwah se elevó sin marca para cabecear y poner en ventaja al Udinese en el minuto nueve, y Jurgen Ekkelenkamp duplicó la ventaja siete minutos después.

Sin embargo, Carlos Augusto recortó distancias para el campeón vigente a los 26 minutos con un disparo desde 30 yardas, y Nicolo Barella igualó 10 minutos antes del descanso.

Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito y Ange-Yoan Bonny anotaron en una dominante segunda mitad, y aunque Idrissa Gueye consiguió el tercero para el Udinese en el tiempo añadido, no fue ni de cerca suficiente para el visitante.

En Como, el equipo local se metió en el top tres con una victoria 2-1 sobre el Parma.

Jacobo Ramón desvió a la red un disparo de Nico Paz para el 1-0 a mitad de la primera parte, y Kaiki puso el 2-0 a siete minutos del final tras un barullo en el área chica. José David Romero marcó el gol del honor del Parma en el tiempo añadido.

El Como es tercero con 10 puntos, los mismos que Lazio.

Calvert-Lewin brilla con Leeds

En Inglaterra, Dominic Calvert-Lewin fue la figura, ya que el Leeds arrolló a un Newcastle endeble.

El equipo local se encendió durante una brillante primera mitad y se puso en ventaja a los 32 minutos, cuando un disparo de Ao Tanaka desde el borde del área sufrió un doble desvío que desconcertó al arquero del Newcastle, Lukas Hornicek.

Tres minutos después, una defensa descuidada permitió que Calvert-Lewin hiciera el segundo con un cabezazo de su sello, aunque el gol se le adjudicó a Jayden Bogle después de que el balón entrara tras rebotar en su cabeza.

Luego, Calvert-Lewin consiguió su cuarto gol en cuatro partidos justo antes del descanso. Noah Okafor completó la cuenta para el Leeds con una media volea tras otro despeje débil al inicio del segundo tiempo.

El gol del descuento del Newcastle llegó en el último minuto por medio del suplente Bazoumana Touré.

El resultado coloca al Leeds en el tercer lugar de la Premier League, igualado con Hull con ocho puntos, a cuatro de los líderes compartidos Arsenal y Manchester City.

Newcastle es 12do.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Arrestan en Texas a cubano que tenía una orden de deportación pendiente desde hace más de 26 años

Arrestan en Texas a cubano que tenía una orden de deportación pendiente desde hace más de 26 años

COLAPSA ENORME EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EN BRICKELL, aplasta vehículos y deja cuatro personas heridas en Miami
ULTIMA HORA

COLAPSA ENORME EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EN BRICKELL, aplasta vehículos y deja cuatro personas heridas en Miami

¡INSÓLITO EN MIAMI! Dos cubanos de 89 y 73 años caen acusados de tráfico de cocaína

¡INSÓLITO EN MIAMI! Dos cubanos de 89 y 73 años caen acusados de tráfico de cocaína

El entonces presidente venezolano Nicolás Maduro (izq) con Alex Saab en un evento en Caracas el 23 de enero del 2024. (AP foto/Jesus Vargas)

Aliado de Maduro planea declararse culpable de lavado de dinero en juicio en EEUU

ICE SOBRE CUBANO DEPORTADO DE MIAMI: Se infiltró y reportó sobre comunidades del exilio cubano

ICE SOBRE CUBANO DEPORTADO DE MIAMI: "Se infiltró y reportó sobre comunidades del exilio cubano"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter