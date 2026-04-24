Rojos sacan al bateador designado Eugenio Suárez ante los Tigres por problema de espalda

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Eugenio Suárez de los Rojos de Cincinnati recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco en Cincinnati, el miércoles 15 de abril de 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

Los Rojos no dieron a conocer detalles sobre la naturaleza o la gravedad del problema de Suárez.

Suárez, quien firmó en febrero un contrato de agente libre por un año y 15 millones de dólares con los Rojos, batea para .231 con tres jonrones, tres dobles y 11 carreras impulsadas en 25 juegos.

Nathaniel Lowe reemplazó a Suárez como bateador designado el viernes y bateó sexto.

Se esperaba que el regreso de Suárez a Cincinnati aportara más poder en el corazón del orden al bate de los Rojos, junto con el novato Sal Stewart y el campocorto dominicano Elly De La Cruz.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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