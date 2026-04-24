americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rojos sacan al bateador designado Eugenio Suárez ante los Tigres por problema de espalda

CINCINNATI (AP) — El bateador designado venezolano de los Rojos de Cincinnati, Eugenio Suárez, fue retirado de la alineación para el primer juego de la serie del viernes por la noche contra los Tigres de Detroit debido a un problema en la espalda.

Eugenio Suárez de los Rojos de Cincinnati recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco en Cincinnati, el miércoles 15 de abril de 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster)
Eugenio Suárez de los Rojos de Cincinnati recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco en Cincinnati, el miércoles 15 de abril de 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

Los Rojos no dieron a conocer detalles sobre la naturaleza o la gravedad del problema de Suárez.

Suárez, quien firmó en febrero un contrato de agente libre por un año y 15 millones de dólares con los Rojos, batea para .231 con tres jonrones, tres dobles y 11 carreras impulsadas en 25 juegos.

Nathaniel Lowe reemplazó a Suárez como bateador designado el viernes y bateó sexto.

Se esperaba que el regreso de Suárez a Cincinnati aportara más poder en el corazón del orden al bate de los Rojos, junto con el novato Sal Stewart y el campocorto dominicano Elly De La Cruz.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

CUBA DESAFÍA A TRUMP: RECHAZA LIBERAR PRESOS POLÍTICOS Y ELEVA LA TENSIÓN

CUBA DESAFÍA A TRUMP: RECHAZA LIBERAR PRESOS POLÍTICOS Y ELEVA LA TENSIÓN

VIDEO CLAVE: suegra es captada disparando y confirman su rol en el asesinato de exreina de belleza en MEXICO

VIDEO CLAVE: suegra es captada disparando y confirman su rol en el asesinato de exreina de belleza en MEXICO

🚨 EEUU despliega tercer portaaviones en Medio Oriente y refuerza presión sobre Irán

🚨 EEUU despliega tercer portaaviones en Medio Oriente y refuerza presión sobre Irán

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter