Rojos ponen a Elly De La Cruz en la lista de lesionados por distensión de isquiotibial derecho

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De La Cruz abandonó la victoria del domingo por 6-4 sobre los Bravos de Atlanta con rigidez en el isquiotibial, después de conectar un sencillo hacia el jardín derecho-central en la quinta entrada.

Se sometió a una resonancia magnética el lunes por la mañana, que reveló la distensión. El plazo inicial para su regreso es de 2 a 4 semanas.

“Se hizo el estudio y está como entre un grado 1 y 2 (de distensión). Nunca quieres perderlo, pero creo que hizo un buen trabajo al frenar y no romperse eso”, explicó Terry Francona, el mánager de los Rojos.

Con los Rojos arriba 3-2 el domingo, De La Cruz conectó el batazo contra el abridor de los Bravos Spencer Strider. El contacto normalmente habría sido un doble, pero De La Cruz hizo una mueca al llegar a primera base y se detuvo. Se retiró del terreno por su propio pie tras reunirse brevemente con el personal médico.

De La Cruz ha participado en 276 juegos consecutivos, la sexta racha más larga para un jugador de los Rojos en la era de expansión (1961). Su racha comenzó el 30 de julio de 2024. Está bateando para .280 con 12 jonrones esta temporada.

“Ni siquiera quería ir a la lista de lesionados, y eso lo respeto. Pero tenemos que cuidarlo. He visto cómo responde y se recupera. No me sorprendería si está de vuelta en el extremo más rápido”, añadió Francona.

Los Rojos también llamaron de vuelta al infielder puertorriqueño Edwin Arroyo desde Louisville en la Triple-A, seleccionaron al zurdo Brandon Leibrandt desde el equipo de la Triple-A y designaron para asignación al derecho dominicano Yunior Marte. Arroyo, de 22 años, batea para .323 con 11 jonrones y 34 carreras impulsadas, con un OPS de .945 en 53 juegos. Francona espera que Arroyo juegue como campocorto, segunda base y posiblemente tercera. Arroyo está en la alineación como segunda base y bateando octavo antes del primer juego de la serie contra Kansas City el lunes. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP