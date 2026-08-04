Rojos anotan 2 en la 8ª con lanzamientos descontrolados y superan 5-4 a Atléticos

Elly de la Cruz, campocorto dominicnao de los Rojos de Cincinnati, festeja tras anotar en un wild pitch de los Atléticos, el martes 4 de agosto de 2026 (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

Julian García (2-2) ponchó a dos durante una octava entrada en blanco y Emilio Pagán permitió dos sencillos en la novena antes de cerrar para su 12º salvamento.

Harris (3-1) hizo un lanzamiento descontrolado al venezolano Eugenio Suárez con cuenta completa, lo que permitió que anotara la carrera de la ventaja.

Los Atléticos tenían marca de 36-36 el 15 de junio, pero desde entonces se han ido 9-32. Los Rojos (54-58) han ganado cuatro de cinco.

El abridor de los Rojos, Brady Singer, permitió tres carreras y cinco hits durante seis entradas en su cumpleaños número 30. Dio tres bases por bolas y ponchó a seis.

J.T. Ginn trabajó seis entradas por los Atléticos y también permitió tres carreras y cinco hits. Fue su primera apertura desde el 18 de julio contra Washington, cuando llevó un juego sin hit hasta la séptima entrada antes de permitir un imparable y desarrollar una ampolla que lo envió a la lista de lesionados.

Tyler Soderstrom conectó un doble y anotó con el sencillo de Jeff McNeil en la cuarta, y Jacob Wilson pegó un doble de dos carreras en la quinta por los Atléticos.

El dominicano Héctor Rodríguez recibió base por bolas al abrir la quinta entrada en su debut en las Grandes Ligas tras ser ascendido desde sucursal de la Triple-A en Louisville. Llegó a tercera con un doble de Matt McLain y ambos anotaron con un sencillo del dominicano De la Cruz.

De La Cruz avanzó una base extra en el tiro al plato, llegó a tercera con un lanzamiento descontrolado y anotó con un elevado de sacrificio de Stewart para empatar 3-3.

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FUENTE: AP