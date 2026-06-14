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Rodolfo Durán pega jonrón e impulsa 3 y Padres vencen 5-2 a Orioles

BALTIMORE (AP) — El dominicano Rodolfo Durán conectó un jonrón e impulsó tres carreras, su compatriota Fernando Tatis Jr. produjo dos anotaciones y los Padres de San Diego vencieron el domingo 5-2 a los Orioles de Baltimore.

El dominicano de los Orioles de Baltimore Leody Taveras batea un bunt de sacrificio en la sexta ante los Padres de San Diego el domingo 14 de junio del 2026. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.)
El dominicano de los Orioles de Baltimore Leody Taveras batea un bunt de sacrificio en la sexta ante los Padres de San Diego el domingo 14 de junio del 2026. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.) AP

Walker Buehler (4-3) permitió una carrera en cinco entradas por los Padres, que ganaron partidos consecutivos por primera vez desde el 22-23 de mayo.

Bateando noveno y llegando con un promedio de bateo de .133, Durán conectó un rodado que rebotó en la segunda base para un doble impulsor en la segunda entrada y añadió un jonrón de dos carreras en la séptima para poner el marcador 4-1. Fue su tercer jonrón en las Grandes Ligas, el segundo en dos juegos, y las tres carreras impulsadas duplicaron su total de la temporada.

El repunte de fin de semana del novato, poco utilizado, se produjo después de que el receptor titular de San Diego, el dominicano Freddy Fermin, recibiera un pelotazo en la cabeza durante un lanzamiento de calentamiento el sábado y fuera colocado el domingo en la lista de lesionados por conmoción cerebral de siete días.

Buehler permitió seis hits y ponchó a cinco para conseguir su primera victoria en cinco aperturas desde el 16 de mayo. Los Padres tienen marca de 7-2 cuando el derecho lanza al menos cinco entradas.

Mason Miller, el cuarto relevista de San Diego, consiguió cuatro outs para su 19no salvamento.

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