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Rodgers y Turner ayudan a Vikings a frenar a Bears 9-3 bajo la lluvia

CHICAGO (AP) — Isaiah Rodgers recuperó un balón suelto y bloqueó un intento de gol de campo en los instantes finales, y los Vikings de Minnesota frenaron a Caleb Williams y a los Bears de Chicago para imponerse 9-3 en un domingo lluvioso.

El esquinero de los Vikings de Minnesota, Isaiah Rodgers (2), celebra tras recuperar un balón suelto durante la segunda mitad de un partido de la NFL contra los Bears de Chicago en Chicago, el domingo 20 de septiembre de 2026. (Foto AP/David Banks)
El esquinero de los Vikings de Minnesota, Isaiah Rodgers (2), celebra tras recuperar un balón suelto durante la segunda mitad de un partido de la NFL contra los Bears de Chicago en Chicago, el domingo 20 de septiembre de 2026. (Foto AP/David Banks) AP

Aaron Jones corrió para 105 yardas, mientras Minnesota mejoró a 2-0 por primera vez desde que inició la temporada 2024 con cinco victorias consecutivas. Will Reichard pateó tres goles de campo, incluido uno de 39 yardas cuando quedaban 1:09 minutos por jugar.

Williams salió por una lesión en el tendón de la corva derecha a mitad del cuarto periodo en una escapada en territorio profundo de Minnesota, lo que silenció a una empapada multitud de 58.914 personas en Soldier Field. La selección número 1 del draft de 2024 completó 15 de 26 pases para 138 yardas, y además tuvo cinco acarreos para 42 yardas.

Encabezados por Dallas Turner, Minnesota limitó a Chicago a 297 yardas de ofensiva. Turner registró dos de las cuatro capturas de los Vikings, y Byron Murphy Jr. interceptó un pase mal elegido de Williams en el primer cuarto.

Tyson Bagent suplió a Williams y completó un pase a D’Andre Swift para 1 yarda antes de lanzar un pase incompleto en tercera oportunidad. Luego, el entrenador Ben Johnson envió a Cairo Santos para intentar un gol de campo de 23 yardas, pero Rodgers lo bloqueó.

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FUENTE: AP

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