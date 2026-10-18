Rodgers lanza 2 pases de anotación y los Steelers vencen 26-19 a los Bucs en tiempo extra

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Jalen Ramsey (5), cornerback de los Steelers de Pittsburgh, captura detrás de la línea a Jalon Daniels (10), quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay en el tiempo extra para ponerle fin al partido de la NFL, el domingo 18 de octubre de 2026, en Tampa, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Rodgers dejó atrás un inicio lento para liderar cuatro series anotadoras en el cuarto periodo, y luego culminó una marcha de 12 jugadas y 70 yardas con un pase de anotación de 7 yardas a Germie Bernard para darle a los Steelers (4-2) una ventaja definitiva con 3:15 por jugarse en el tiempo extra.

El novato Jalon Daniels llevó a los Bucs (1-5) hasta la mitad del campo en la siguiente posesión, pero Tampa Bay solo pudo acercarse hasta la yarda 48 de los Steelers antes de que Jalen Ramsey capturara al agente libre no reclutado en cuarta oportunidad para una pérdida de 11 yardas que puso fin al partido.

Rodgers terminó con 33 completos en 49 intentos. Lo capturaron cinco veces en los primeros tres cuartos y además lanzó una intercepción en el primer periodo que derivó en el primero de cuatro goles de campo de Chase McLaughlin, de Tampa Bay.

Chris Boswell también conectó cuatro goles de campo por Pittsburgh, incluido uno de 20 yardas preparado por una intercepción del ex Buccaneer Jamel Dean, para darle a los Steelers una ventaja efímera de 19-16 con 1:21 por jugarse en el tiempo reglamentario.

Daniels, quien lanzó un par de intercepciones en el cuarto periodo que ayudaron a Pittsburgh a volver al partido, de inmediato condujo a los Bucs a rango de gol de campo con envíos de 22 y 13 yardas al también novato Ted Hurst. McLaughlin, con 14 de 14 esta temporada, pateó con calma uno de 53 yardas para forzar el tiempo extra.

Daniels, en su tercera apertura en la NFL al reemplazar al lesionado Baker Mayfield, completó 22 de 43 pases para 164 yardas y un touchdown.

___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP