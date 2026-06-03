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Rockies vencen 8-2 a Angelinos con jonrón fortuito de Rumfield

ANAHEIM, California, EE.UU: (AP) — TJ Rumfield consiguió un jonrón fortuito cuando su elevado largo rebotó en la cabeza de Jo Adell y se fue del otro lado de la cerca, y los Rockies de Colorado doblegaron el martes 8-2 a los Angelinos de Los Ángeles.

Jo Adell, jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, no logra controlar un elevado de TJ Rumfield, de los Rockies de Colorado, durante el encuentro del martes 2 de junio de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
Jo Adell, jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, no logra controlar un elevado de TJ Rumfield, de los Rockies de Colorado, durante el encuentro del martes 2 de junio de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

El boricua Willi Castro conectó un cuadrangular de tres carreras en la cuarta entrada y Hunter Goodman aportó un jonrón solitario en la segunda. Tomoyuki Sugano (5-4) permitió dos carreras en cinco innings para llevarse la victoria.

Castro y Rumfield pegaron jonrones consecutivos en la cuarta entrada ante el abridor Grayson Rodriguez (2-2), quien concedió ocho carreras, ocho hits y tres bases por bolas en 3 2/3 innings.

Los Rockies estaban arriba por 7-0 cuando Rumfield conectó un elevado profundo entre el jardín derecho y el central, donde la pelota rozó la parte exterior del guante de Adell antes de golpearle la cabeza y rebotar por encima de la barda.

Hubo una breve confusión en el terreno cuando la pelota rebotó y regresó al jardín. Rumfield se detuvo en la segunda base, sin estar seguro de la decisión, antes de continuar su recorrido por las bases.

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FUENTE: AP

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