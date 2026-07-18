Rockies reincorporan a Sugano y vence a los Rojos tras salir de la lista de lesionados

El lanzador abridor de los Rockies de Colorado, Tomoyuki Sugano, trabaja ante los Rojos de Cincinnati en la primera entrada de un partido de béisbol en Denver, el sábado 18 de julio de 2026. (Foto AP/David Zalubowski) AP

Porque, aunque el derecho de los Rockies de Colorado despachó sin problemas a la alineación de Cincinnati, eso no significó que no estuviera sudando. Sugano lanzó con eficacia hasta la séptima entrada, mientras los Rockies vencieron a los Rojos 10-3 en una calurosa tarde de sábado.

“Vi un excelente control de la recta. Nos dio justo lo que necesitábamos. Lo típico de Tomo Sugano. Estuvo genial hoy”, comentó el mánager de los Rockies, Warren Schaeffer.

Sugano (9-4) no pareció en lo más mínimo afectado por el dolor de espalda que lo llevó a la lista de lesionados de 15 días a principios de este mes. Trabajó 6 1/3 entradas y ponchó a tres sin otorgar bases por bolas.

El único bateador de los Rojos que le tomó la medida a Sugano fue el receptor José Trevino, quien conectó un par de jonrones solitarios. Sugano ha permitido ya 18 jonrones esta temporada, y 15 han sido cuadrangulares sin nadie en base.

“Hoy, en particular, estábamos arriba por muchas carreras. No quería tener corredores en base. Incluso desde el equipo, siempre me dicen que los solitarios están bien, que los jonrones solitarios están bien. Trato de prevenirlos lo más posible”, explicó Sugano, cuyo equipo le dio una ventaja de 6-0 después de dos entradas.

Sugano fue colocado en la lista de lesionados por espasmos en la espalda, mientras también lidiaba con un problema en una uña. Fue la primera vez que ingresó a la lista de lesionados en su carrera en las Grandes Ligas. La figura japonesa tuvo una molestia en el codo mientras jugaba para los Yomiuri Giants en 2023.

Sugano, de 36 años, mejoró a 9-4 con efectividad de 4,76 en su primera temporada con Colorado. Ha conseguido la decisión ganadora en cinco de sus últimas seis aperturas. El último lanzador de los Rockies en lograrlo fue Austin Gomber en 2021, según el equipo.

Sugano sin duda ha lanzado bien contra los Rojos esta temporada, al ponerse 2-0. También se apuntó una victoria el 29 de abril en Cincinnati al tirar 5 1/3 entradas sin permitir carreras.

“Algunos de los muchachos en la alineación eran distintos a la última vez, así que hice mi tarea por mi cuenta y me aseguré de retirarlos. Eso llevó a un buen resultado”, manifestó Sugano, quien cambia con frecuencia la parte superior de su uniforme varias veces durante un juego.

Sugano atribuyó su dominio al control del splitter, un lanzamiento que ha afinado en Coors Field.

“Descubrí cómo, ya sabes, darle más profundidad al splitter. Está funcionando”, dijo.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP