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Rockies fijan récord del club de carreras en triunfo 23-9 ante Atléticos en Las Vegas

LAS VEGAS (AP) — Willi Castro impulsó siete carreras, Hunter Goodman conectó cinco hits y los Rockies de Colorado establecieron un récord de la franquicia de carreras anotadas el domingo en una victoria por 23-9 sobre los Atléticos en una tarde calurosa en Las Vegas Ballpark.

Willi Castro, de Rockies de Colorado, batea un jonrón de dos carreras durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el domingo 14 de junio de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/Caroline Brehman)
Willi Castro, de Rockies de Colorado, batea un jonrón de dos carreras durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el domingo 14 de junio de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Goodman y el boricua Castro conectaron dos de los seis jonrones de Colorado cada uno. Troy Johnston y TJ Rumfield también se volaron la barda por los Rockies, últimos en la tabla (27-45), que pusieron fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

Castro terminó con cuatro imparables, incluido un grand slam ante Scott Barlow en la octava entrada. Goodman remolcó cuatro carreras y Kyle Karros también sumó cuatro hits, mientras los Rockies acumularon 24 en total —uno menos que la marca del equipo establecida contra Houston el 25 de septiembre de 2011.

Los Atléticos cerraron su estadía en Las Vegas con marca de 4-2, al ganar series de tres juegos contra Milwaukee y Colorado en la sede de su filial de Triple-A. El club de Grandes Ligas planea mudarse a la ciudad de manera permanente en 2028.

Max Muncy y Tyler Soderstrom conectaron jonrón por los A’s (35-36), que habían ganado cuatro seguidos. Lawrence Butler consiguió tres hits y Zack Gelof extendió su racha de juegos bateando de hit a 18.

Tomoyuki Sugano (7-4) se llevó la victoria pese a permitir ocho carreras y nueve hits en cinco entradas. El venezolano Eiberson Castellano lanzó tres entradas sin permitir carrera para acreditarse un salvamento en su debut en las Grandes Ligas.

El abridor de los Atléticos, Jeffrey Springs (3-7), permitió ocho carreras —seis limpias— y siete hits en cuatro entradas.

El jardinero derecho de los A’s, Carlos Cortés, subió al montículo en la octava y fue su lanzador más efectivo, al permitir una carrera y tres hits en la última entrada y dos tercios.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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