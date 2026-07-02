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Rockies arrollan 14-4 a los Marlin impulsados por 7 carreras en la sexta entrada

DENVER (AP) — Jake McCarthy impulsó cuatro carreras, Mickey Moniak produjo dos y se quedó a un triple de completar el ciclo, y los Rockies de Colorado vencieron 14-4 a los Marlins de Miami el jueves para dividir la serie de cuatro juegos.

Jake McCarthy, de los Rockies de Colorado, conecta un sencillo productor de dos carreras ante el lanzador relevista de los Marlins de Miami, Calvin Faucher, en la sexta entrada de un partido de béisbol, el jueves 2 de julio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski)
Jake McCarthy, de los Rockies de Colorado, conecta un sencillo productor de dos carreras ante el lanzador relevista de los Marlins de Miami, Calvin Faucher, en la sexta entrada de un partido de béisbol, el jueves 2 de julio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

McCarthy y Moniak conectaron jonrones, y Moniak se voló la cerca por tercer juego consecutivo.

Fue el segundo juego seguido y la tercera vez esta temporada que Moniak se quedó a un hit de completar el ciclo. En las dos ocasiones anteriores, no logró conectar un sencillo.

McCarthy y Moniak impulsaron carreras durante una sexta entrada de siete anotaciones que amplió la ventaja de Colorado de una carrera a ocho. En ese estallido, los Rockies tuvieron a siete bateadores consecutivos embasándose.

Troy Johnston, el boricua Willi Castro y Cole Carrigg añadieron dos carreras impulsadas cada uno por Colorado, que había perdido ocho de sus nueve juegos anteriores ante los Marlins.

El dominicano Otto López, de Miami, conectó tres hits y se quedó a un jonrón de completar el ciclo para mantener su liderato en las Grandes Ligas en hits (115), promedio de bateo (.336) y juegos con múltiples hits (36). Igualó el récord de la franquicia de más juegos con múltiples hits antes del receso del Juego de Estrellas, establecido por Miguel Cabrera en 2006. ___

FUENTE: AP

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