Rocchio pega jonrón de 2 carreras en la novena y Guardianes vencen 6-5 a Medias Blancas

CLEVELAND (AP) — El venezolano Brayan Rocchio conectó un jonrón de dos carreras en la parte baja de la novena entrada que le dio a los Guardianes de Cleveland una victoria por 6-5 sobre los Medias Blancas de Chicago la noche del jueves, en el primer juego de una serie de cuatro entre los dos mejores equipos de la División Central de la Liga Americana.