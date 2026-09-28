Roberto Mancini parece admitir que tuvo un "doble contrato" cuando dirigió a Man City

El técnico de Italia Roberto Mancini durante el partido contra Bélgica en la Liga de Naciones, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Roma. (Alfredo Falcone/LaPresse vía AP) AP

Pero Mancini, que en 2011-12 llevó al City a su primer título de la liga inglesa en medio siglo, también manifestó que lo que potencialmente se está convirtiendo en el mayor escándalo en la historia del fútbol inglés “no es un problema que me concierna”.

Entre la larga lista de cargos a los que se ha enfrentado el City figura la presunta falta de entrega de detalles precisos sobre pagos a jugadores y entrenadores entre las temporadas 2009-10 y 2017-18.

La revista alemana Der Spiegel publicó en 2018 pruebas que mostraban que Mancini duplicó su salario base de 1,45 millones de libras (ahora 1,9 millones de dólares) por asesorar a un club en Abu Dabi.

Mancini condujo al City a sus primeros títulos después de que la familia gobernante de Abu Dabi comprara el club en 2008, y también ganó la Copa FA en 2011. El City lo despidió días después de una sorprendente derrota ante Wigan en la final de la Copa FA en 2013.

A Mancini le preguntaron por su contrato con el City en la conferencia de prensa de Italia en Turquía el domingo, antes de un partido de la Liga de Naciones el lunes.

“No es un problema que me concierna”, afirmó Mancini. “De todos modos, no es algo nuevo, porque cada cuatro o cinco años esto vuelve a salir. El Manchester City no es culpable y el hecho de tener un doble contrato no es mi problema, sino el de ellos, probablemente”.

Informes del viernes señalaron que un panel independiente había ratificado casi todos los más de 100 cargos financieros contra el City en un caso que se inició hace más de tres años.

El City no confirmó la decisión y sostuvo que su caso con la Premier “sigue en curso”. El club siempre ha negado haber cometido irregularidades, y su presidente, Khaldoon Al Mubarak, reiteró esa postura en una carta a los aficionados el sábado.

“El proceso de la Liga Premier aún tiene un largo camino por recorrer, y nuestra confianza y determinación para demostrar la inocencia del club es tan fuerte como cuando esto comenzó”, expresó Al Mubarak.

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FUENTE: AP