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Roberto Carlos con expectativa ante el Mundial de Fútbol

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Roberto Carlos está de gira por Estados Unidos y tras su presentación en el Radio City Music Hall de Nueva York se encamina a Boston, Miami y Orlando.

ARCHIVO - El cantante y compositor brasileño Roberto Carlos, ganador del Grammy, saluda durante una sesión fotográfica para promocionar su concierto y su nuevo álbum Primera Fila en la Ciudad de México, el miércoles 21 de septiembre de 2016. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)
ARCHIVO - El cantante y compositor brasileño Roberto Carlos, ganador del Grammy, saluda durante una sesión fotográfica para promocionar su concierto y su nuevo álbum "Primera Fila" en la Ciudad de México, el miércoles 21 de septiembre de 2016. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo) AP

“Yo espero que el público salga feliz con el show”, dijo en entrevista telefónica desde Estados Unidos. “Estamos muy entusiasmados en hacer esta fiesta”.

A sus 85 años Roberto Carlos se mantiene con una agenda repleta y mucha energía para viajar. A la par de su gira internacional en tierra, este año tendrá una gira por cruceros en diciembre que realiza desde hace más de 20 años.

“Pienso que soy un hombre del mar, me gusta el mar y me gusta bastante hacer eso en un crucero”, dijo. “Es bastante interesante, es bastante agradable, me siento bien”.

Roberto Carlos también trajo su gira a México donde se presentó en el Arena Ciudad de México con capacidad para 20.000 asistentes.

“Siempre maravilloso... Los mexicanos siempre me tratan muy bien, me reciben muy bien. Y esto siempre me deja muy, muy feliz”, dijo.

El intérprete de "Amada amante", “Detalles” y “Cama y mesa” adelantó que está preparando unas canciones en español. “Por supuesto la expectativa es grande por México, yo creo que dentro de un mes estaremos lanzando algo”, agregó.

Para más adelante en el año tendrá presentaciones en Brasil, que ha dado mucho de que hablar por los conciertos masivos de Madonna, Lady Gaga y Shakira en la playa de Copacabana que han atraído a millones de personas. Roberto Carlos lo ve con entusiasmo, pero para su estilo no es algo que le llame mucho la atención.

“En general, no hago eso así con el público, estar en un lugar tan abierto”, dijo. “Los shows que hago yo pienso que son un poco más intimistas. Pero me gusta, ya hice algunos" conciertos masivos.

Además de la música y el mar otra de las grandes pasiones de Roberto Carlos es el fútbol y con la Copa Mundial que será celebrada en parte en su querido México, el astro brasileño ya está animando a la selección de su país.

“Siempre es una expectativa muy grande, con un poco de nervios”, señaló. “Principalmente nosotros, los brasileños, que amamos el fútbol, estamos ahí en la expectativa, nerviosos. Pero yo soy muy optimista, yo pienso que Brasil va a hacer una buena figura. Espero que gane”.

FUENTE: AP

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