Robert Williams III acuerda una extensión de contrato con los Trail Blazers

Compartir en:









ARCHIVO - El pívot de los Trail Blazers de Portland, Robert Williams III (35), hace señales a sus compañeros durante la segunda mitad del tercer partido de una serie de primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Spurs de San Antonio, en Portland, Oregón, el viernes 24 de abril de 2026. (Foto AP/Jenny Kane, Archivo) AP

Williams, de 28 años, promedió 6,7 puntos, 7,0 rebotes y 1,5 tapones por partido esta temporada, y se convirtió en un colaborador clave desde la banca para Portland, que llegó a los playoffs por primera vez en cinco temporadas.

El pívot de 2,08 metros promedió 17,1 minutos por partido en 59 encuentros, pero no jugó en partidos en noches consecutivas con los Blazers después de lidiar con lesiones de rodilla durante las dos temporadas anteriores.

“Rob ha demostrado ser uno de los defensores más determinantes de la liga, aportando protección del aro, rebotes, y sensibilidad y versatilidad ofensiva a nuestra línea interior. Su presencia veterana fuera de la cancha ha ayudado a establecer una cultura de tenacidad, garra y responsabilidad con nuestros jóvenes, y estamos entusiasmados de que siga representando a Rip City”, manifestó Joe Cronin, gerente general de los Blazers en un comunicado difundido por el equipo.

Fue el segundo movimiento que realizaron los Blazers en el mismo número de días. El lunes, el equipo traspasó a los aleros Jerami Grant y Kris Murray a los Grizzlies de Memphis a cambio de Ja Morant.

___

AP DEPORTES: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP