ARCHIVO - Robert Pattinson en la alfombra roja de la película "Primetime" durante la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el 5 de septiembre de 2026. (Foto Alessandra Tarantino/Invision/AP, archivo) AP

Robert Pattinson tenía 17 años cuando fue elegido para “Harry Potter and the Goblet of Fire” (“Harry Potter y el cáliz de fuego”), y apenas 19 cuando se estrenó. “Twilight” ("Crepúsculo"), lanzada tres años después, fue apenas su cuarta película. Y en una de esas cintas, “Vanity Fair” de Mira Nair, sus escenas fueron eliminadas por completo. Cuando Pattinson estaba estrenando “Cosmopolis”, le preguntaron en una entrevista si se sentía seguro de que era actor. Respondió sin dudar: “No”.

“En cuanto empiezas a existir en un cierto mundo, sientes que cargas con una enorme cantidad de equipaje todo el tiempo. Te quedas atrapado en esta rutina en la que quieres que la gente piense que eres otra cosa, pero te da demasiado miedo hacer lo que sea necesario para ser realmente esa otra persona”, explicó entonces.

Pattinson, arrojado a la fama mundial a los 22 años, aprendió sobre la marcha a ser una estrella de cine. Su solución, cuando la trilogía de “Twilight” llegaba a su fin, fue básicamente decir que sí a cineastas de autor: Werner Herzog, David Cronenberg, James Gray y los hermanos Safdie. Más tarde llegaron Claire Denis, Robert Eggers, Bong Joon Ho y Lynne Ramsay.

Cuando se anunció a Pattinson como el nuevo James Bond el lunes, estuvo lejos de ser una cuestión de destino cinematográfico. Gran parte de su carrera de dos décadas ha sido experimental, exploratoria y un poco incierta. Ha tenido que abrirse camino hasta alcanzar el tipo de confianza en la gran pantalla que a los mejores Bonds anteriores les surgía de manera natural.

Eso convierte a Pattinson en una elección a la vez obvia, era con diferencia la mayor estrella de los cinco finalistas para 007 que hicieron pruebas de cámara, y en una que casi va a contracorriente del molde. Con una belleza angulosa y de la vieja escuela, Pattinson, blanco, británico y decididamente no rubio, puede dar el tipo. Pero su preferencia de protagonistas, en su mayoría, se ha inclinado hacia jóvenes desaliñados, crípticos y erráticos. Ha pasado buena parte de su carrera en pantalla subvirtiendo el tipo de masculinidad fanfarrona que Bond personifica.

Eso podría convertir la 26ª película de Bond, dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Steven Knight, en un nuevo capítulo intrigante en los 64 años de historia del cine de Bond. El anterior Bond, Daniel Craig, también jugó con algunas de las convenciones de Bond, al introducir relaciones amorosas de largo plazo, indicios de igualdad de género e incluso la muerte para el superespía.

Pero Pattinson podría llevar esa fricción más lejos. Cualquiera que lo haya visto en “High Life” de Denis o en “The Lighthouse” ("El faro") de Eggers dará fe de la inclinación de Pattinson por empujar los límites. Sin duda es el James Bond más gracioso y el que se ríe con mayor facilidad que hemos tenido en décadas. Será interesante ver cuánto de su personalidad se filtra en Bond, o cuánto la sofoca el esmoquin.

“Cada vez que encuentras algo en lo que realmente no tienes ningún tipo de arquetipo en el cual encajarlo, no tienes el apoyo de algo que ya hayas hecho antes; siempre es tan emocionante”, dijo Pattinson al estrenar “The Lighthouse”, un relato surrealista en blanco y negro sobre dos marineros.

Por supuesto, la carrera de Pattinson no se ha limitado a curiosidades de cine de autor. A medida que ha crecido como actor, Pattinson ha buscado cada vez más superproducciones. Su Batman evita en gran medida el carisma o el glamour y, en cambio, retrata al Caballero Oscuro como un solitario taciturno y propenso a la ira. Su lugar más cómodo en las superproducciones hasta ahora ha estado del lado villanesco: como el pretendiente manipulador Antínoo en “The Odyssey” ("La Odisea") o Scytale quien cambia de formas en la próxima “Dune: Part III” ("Duna: Parte III") de Villeneuve.

Sin embargo, el papel que más anticipó el giro de Pattinson hacia Bond fue el del apuesto agente británico en “Tenet” de Christopher Nolan. Esa interpretación, que destellaba encanto de espionaje, pudo haber sido la verdadera audición de Pattinson. Nolan lleva mucho tiempo dejando claro su interés por 007, así que cabe esperar que las conjeturas sobre una posible incorporación de Nolan a la franquicia, tras la de su amigo Villeneuve, se disparen en los próximos años.

En su primera incursión en Bond, Amazon apuesta por lo seguro

Es posible, e incluso probable, que Amazon MGM necesitara a Pattinson más de lo que él necesitaba a Bond. Amazon compró MGM por 8.450 millones de dólares con el propósito expreso de adueñarse del agente del MI6 creado por Ian Fleming y de los muchos millones que genera. El estudio, en su primera incursión con 007, no puede permitirse fallar. Y quizá necesite el tirón de taquilla de un nombre conocido, en lugar de las dificultades de venta que supone el crecimiento de un recién llegado relativo.

Además de asegurar un alto nivel de interés del público, Pattinson debería atraer al grupo demográfico más importante y lucrativo de hoy: la Generación Z. Quienes crecieron viendo a Pattinson, de “Twilight” a “The Odyssey”, conforman el segmento más dominante entre los asistentes al cine. Ahora, uno de los principales astros jóvenes de Hollywood encabeza una franquicia emblemática que necesita renovarse.

Ya ha sido un año notable para Pattinson. Si el actor de 40 años comenzó su carrera con dudas sobre sí mismo y humildad, en 2026 ha demostrado haberse convertido en uno de los intérpretes más hábiles y dinámicos de su generación. Con “Dune: Part III” aún por llegar, Pattinson ha ido de lo astuto (“The Odyssey”) a lo angustiado (“The Drama”) y a lo escalofriante (“Primetime”). Pase lo que pase después, Bond, en su séptima encarnación, está incorporando a un actor en la cima de su nivel.

FUENTE: AP