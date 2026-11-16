ARCHIVO - Robert Pattinson aparece en el photocall de la película «La Odisea» en Londres, el 5 de julio de 2026. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo) AP

Tras años de debate y conjeturas interminables, se dio a conocer a Pattinson como el próximo James Bond el lunes, con lo que se convierte en el séptimo actor en interpretar al icónico espía británico y el primero desde que Amazon MGM asumió el control de la querida franquicia cinematográfica.

El nombramiento de Pattinson llega durante la pausa más larga en la historia de 007 y pone fin a años de especulación desbordada sobre quién heredaría el papel de Daniel Craig. Ocurre cinco años después de “No Time to Die” ("Sin tiempo para morir") de 2021, la primera película en los 64 años de historia de Bond en la gran pantalla que concluyó con la muerte del personaje. Pero 007 renacerá, una vez más, en la 26ª película de Bond, dirigida por Denis Villeneuve.

Amazon MGM Studios anunció el fichaje de Pattinson en redes sociales con un breve fragmento del actor saliendo de las sombras con un arma.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen a 007 es el honor de toda una vida", dijo Pattinson en un comunicado. "Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este equipo fantástico”.

Pattinson comenzó a sonar recientemente en los rumores sobre Bond, después de que se revelara que hizo una prueba de cámara para el papel. Según se informó, entre otros nombres considerados estaban Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden y Nicholas Hoult.

Pero ellos solo fueron los finalistas de una búsqueda de Bond que se remontaba a antes de la última película de Craig como 007.

Aunque durante mucho tiempo se esperaba que los productores se inclinaran por una estrella joven y menos probada, en su lugar optaron por uno de los actores más conocidos de su generación. Pattinson, de 40 años, también es relativamente mayor para empezar como 007. El actor está actualmente en producción con otro papel icónico en “The Batman Part II”.

Pattinson llega ya asociado a varias mega-franquicias en “Batman”, “Dune”, “Twilight” ("Crepúsculo") y “Harry Potter”. Pero desde su salto a la fama con “Twilight”, Pattinson ha trabajado en gran medida en películas más independientes y de autor, como “Good Time” con los hermanos Safdie, “The Lighthouse” ("El faro") de Robert Eggers y “Mickey 17” de Bong Joon Ho.

A principios de este año, recibió críticas entusiastas por su interpretación de villano en “The Odyssey” ("La odisea") de Christopher Nolan y por su encarnación del presentador de “To Catch a Predator”, Chris Hansen, en la película “Primetime”. Comparte reparto en la próxima “Dune: Part III” ("“Duna: Parte III”) de Villeneuve como un asesino que cambia de forma.

Villeneuve señaló que fue una decisión difícil, pero la correcta.

El director expresó en un comunicado: “Estábamos rodeados de un talento extraordinario, pero solo puede haber un 007. Estoy encantado de dar la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Tiene el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. No puedo esperar para empezar”.

Amazon apuesta fuerte por Pattinson

El fichaje llega en un momento crucial para la franquicia. En 2022, el estudio histórico de Bond, MGM, fue comprado por Amazon por 8.500 millones de dólares. Tras negociar sobre los siguientes pasos para 007, los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson cedieron el control creativo de Bond en 2025. La aún sin título Bond 26 es la primera película de Bond desde la inaugural “Dr. No” (1962) en la que un Broccoli no eligió personalmente al superespía.

“Hoy marca un momento definitorio para nuestro estudio y un hito significativo en la historia de James Bond, al presentar con orgullo a Robert Pattinson como el próximo 007”, dijo Mike Hopkins, jefe de Prime Video y Amazon MGM Studios.

La elección de un nuevo Bond recayó en cambio en los productores Amy Pascal —exjefa de Sony Pictures y productora de “Spider-Man”— y David Heyman, artífice de “Harry Potter” y “Paddington”. La directora de casting Nina Gold supervisó las pruebas de cámara.

La primera película de Pattinson como 007, sin título pero conocida ampliamente como “Bond 26”, fue escrita por Steven Knight (“Peaky Blinders”, “Locke”). No se ha anunciado una fecha de inicio de producción, aunque se espera que el rodaje comience el próximo año.

Según un informe de Puck, Pattinson tiene firmado un acuerdo de tres películas como Bond. Portavoces de Amazon MGM declinaron comentar los términos del contrato de Pattinson.

Una larga pausa se acerca a su fin

Incluso antes de que Craig dejara el papel, persistían casi las 24 horas los rumores y las apuestas sobre quién seguiría los pasos de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig. Idris Elba, por ejemplo, ha pasado la mitad de su carrera esquivando conjeturas sobre 007.

Históricamente, la maquinaria de Bond nunca se ha ralentizado. Pero la 26ª entrega seguirá a la ausencia más larga de Bond hasta la fecha. Dado que “No Time to Die” completó el rodaje principal en 2019 (su estreno se retrasó por la pandemia de coronavirus), la pausa es aún mayor.

Algunos fans se muestran escépticos sobre el nuevo capítulo de Bond bajo control de Amazon. Hopkins, jefe de Prime Video y Amazon MGM Studios, ha prometido mantener el legado de la franquicia y dar paso a “la siguiente fase del legendario 007 para el público de todo el mundo”.

Lo que está en juego es una de las series cinematográficas más lucrativas de Hollywood, basada en la serie de novelas de Ian Fleming. Las películas de Bond han recaudado más de 7.000 millones de dólares en ventas de entradas en todo el mundo. “No Time to Die” obtuvo 774 millones de dólares en 2021. Las películas también generan otras fuentes de ingresos, desde acuerdos de streaming y videojuegos hasta Aston Martin.

Aunque algunos actores de Bond llegaron a ver el papel como un yugo al cuello, convirtió a Craig en un nombre conocido en todos los hogares. El actor británico no era muy conocido antes de su elección y, en aquel momento, fue ridiculizado como el primer “Bond rubio”.

Pero, si bien Craig a menudo batalló con las restricciones del papel, también ayudó a elevar las producciones y se mantuvo lo bastante activo fuera de Bond como para evitar quedar totalmente atado a él.

FUENTE: AP