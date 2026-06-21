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Robert Gasser logra su primera victoria desde 2024 en el 9-4 de Milwaukee sobre Atlanta

ATLANTA (AP) — Cuando Milwaukee anotó ocho carreras en la segunda entrada del partido del domingo en Atlanta, el camino de Robert Gasser hacia su primera victoria desde 2024 parecía claro.

El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Robert Gasser (54), lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el domingo 21 de junio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik Rank)
El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Robert Gasser (54), lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el domingo 21 de junio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik Rank) AP

Cuando el zurdo había realizado 66 lanzamientos en apenas tres entradas, parecía mucho menos seguro que Gasser se mantuviera en el juego el tiempo suficiente como para cumplir los requisitos para apuntarse la victoria.

El mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, creyó que era momento de darle a Gasser una charla motivacional contundente.

“Lo desafiamos y lo tomó bien, hizo un buen trabajo”, comentó Murphy después de que Gasser permitió dos carreras en seis entradas en la victoria 9-4 sobre los Bravos. La actuación de Gasser fue crucial, ya que los Cerveceros rescataron una victoria en la serie de tres juegos.

Gasser (1-3) consiguió su primera victoria desde el 15 de mayo de 2024, contra Pittsburgh.

“Es increíble”, manifestó Gasser. “Obviamente es genial tener la victoria junto a tu nombre, pero ayudar al equipo a conseguir un triunfo al final de la serie es enorme”.

Gasser permitió cuatro hits y otorgó una base por bolas. Sus siete ponches y seis entradas igualaron sus máximos de carrera.

Gasser, de 27 años, no había completado seis entradas en ninguna de sus primeras cinco aperturas de esta temporada. Era consciente de que su conteo de lanzamientos era demasiado alto al inicio del juego.

“Hubo algunos turnos realmente largos, especialmente en las primeras dos entradas”, explicó Gasser. “Y miré y vi 50 lanzamientos y supe que teníamos que encontrar la manera de sacar outs más rápido”.

Después de permitir un doble abriendo la cuarta entrada a Michael Harris II, Gasser retiró a nueve bateadores consecutivos para cerrar su actuación.

Al ser consultado sobre el desafío de Murphy, Gasser dijo que el mensaje fue “presentarte listo para salir, no dejar que el ritmo del juego dicte cómo voy a jugar desde el primer lanzamiento. Ir al ataque, lanzar para ganar el partido”.

Murphy señaló que Gasser lanzó con más confianza después de acumular un alto conteo de lanzamientos al principio del juego.

“Se trata de creer”, afirmó Murphy. “Empieza a creer. No sé si ayudó, no tengo idea... pero lanzó mejor”.

Gasser tuvo marca de 2-0 con efectividad de 2,57 en cinco aperturas en 2024 antes de que la cirugía Tommy John acortara su temporada. Regresó para dos aperturas en 2025.

La esperada victoria de Gasser quizá sea una señal de que se ha recuperado por completo y vuelve a estar listo para rendir al nivel del potencial que lo convirtió en una selección de segunda ronda del draft por San Diego en 2021.

“Sí, definitivamente tengo confianza”, dijo. “Más que nada es creer, sin importar contra quién juguemos cada vez, y salir ahí y creer en mis lanzamientos y en lo que soy capaz de hacer”.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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