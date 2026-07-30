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Robert conecta sencillo de 2 carreras en la 8ª y Mets se imponen 4-2 a Marlins

NUEVA YORK (AP) — Luis Robert Jr. conectó un sencillo de dos carreras para coronar un rally en la octava entrada, y los Mets de Nueva York se impusieron el jueves 4-2 sobre los Marlins de Miami.

El cubano Luis Robert Jr., de los Mets de Nueva York, festeja tras producir dos carreras con un sencillo ante los Marlins de Miami el jueves 30 de julio de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II)
El cubano Luis Robert Jr., de los Mets de Nueva York, festeja tras producir dos carreras con un sencillo ante los Marlins de Miami el jueves 30 de julio de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Bo Bichette pegó un doble ante Michael Petersen (1-2) con dos outs, mientras que Carson Benge conectó un sencillo y se robó la segunda base para preparar el hit del cubano Robert — apenas su cuarto en 29 turnos al bate desde que regresó a los Mets el 20 de julio, tras una estadía de tres meses en la lista de lesionados.

Brooks Raley (5-2), un inminente agente libre y candidato a ser traspasado por los colistas Mets antes de la fecha límite del lunes, consiguió cinco outs al laborar la séptima y la octava entrada.

Devin Williams logró su 16º salvamento al sortear el boleto gratis otorgado al dominicano Heriberto Hernández para abrir la novena.

El boricua Francisco Lindor conectó un sencillo impulsor en la sexta por los Mets, que han ganado cuatro de cinco — apenas la tercera vez en los últimos dos meses que ganan al menos cuatro encuentros en un tramo de cinco juegos.

Kyle Stowers y Jakob Marsee conectaron jonrones por los Marlins, cuya racha de tres victorias seguidas se frenó. Miami, que había perdido 12 compromisos consecutivos antes de barrer a Filadelfia esta semana, quedó a 2 1/2 juegos de los Filis, inactivos en la jornada, y de Arizona, que ocupan los dos últimos puestos de playoffs de la Liga Nacional.

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