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Roban varios cuadros de Renoir de un museo provincial francés

PARÍS (AP) — Varias pinturas valiosas de Renoir fueron robadas la madrugada del martes en un pequeño museo de la Riviera francesa, y los investigadores buscaban a los presuntos ladrones, informó la policía.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia mostraban a los ladrones entrando al Museo Renoir en Cagnes-sur-Mer y robando cuatro pinturas valoradas en millones de euros, indicó en un comunicado el alcalde de la localidad, Bryan Masson, citado por medios franceses.

Un funcionario de la policía regional confirmó el robo y la búsqueda de sospechosos, y señaló que hay una investigación en curso. El funcionario, que no estaba autorizado a ser identificado públicamente según la normativa policial, no pudo confirmar el valor de las pinturas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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