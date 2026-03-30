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Roban cuadros de Renoir, Cézanne y Matisse de un museo privado en Italia

ROMA (AP) — Los ladrones se llevaron tres pinturas de Renoir, Cézanne y Matisse valoradas en millones de euros (dólares) de un museo cerca de la ciudad de Parma, en el norte de Italia, informó la policía el lunes.

El robo ocurrió la noche del 22 al 23 de marzo, y los ladrones forzaron la puerta de entrada, indicó la policía.

Las tres pinturas robadas son “Peces”, de Auguste Renoir; “Naturaleza muerta con cerezas”, de Paul Cézanne; y “Odalisca en una terraza”, de Henri Matisse.

La Fundación Magnani Rocca, un museo privado, se encuentra en una zona rural a 20 kilómetros (12 millas) de Parma.

Medios locales informaron que los ladrones lograron hacerse con las pinturas en menos de tres minutos y escapar a través de los jardines del museo.

Fundada en 1977, la fundación alberga la colección del historiador del arte Luigi Magnani e incluye también obras de Durero, Rubens, Van Dyck, Goya y Monet.

El museo cree que una banda estructurada y organizada fue responsable del golpe, que se vio interrumpido por la alarma, según reportaron medios locales.

El museo no publicó ningún comunicado sobre el robo en su sitio web y no fue posible contactar con la institución para obtener comentarios, ya que permanecía cerrado el lunes.

El delito en Parma se produjo después de una serie de robos de alto perfil en importantes museos europeos, incluido un incidente de gran magnitud en octubre, cuando ladrones sustrajeron joyas y otros objetos valorados en 88 millones de euros (101 millones de dólares) del Louvre, en París.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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