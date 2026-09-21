River Ryan debuta con fuerza y Tigres conectan 3 jonrones en triunfo 9-2 ante Nacionales

Compartir en:









Ryan, adquirido de los Dodgers de Los Ángeles en el canje por Tarik Skubal, lanzó tres entradas sin permitir carreras. Permitió dos hits y otorgó una base por bolas, con dos ponches. Se espera que Ryan vuelva a abrir en el cierre de la temporada el domingo — un día después de que Justin Verlander tiene programado realizar su última apertura en las Grandes Ligas.

El venezolano Keider Montero (10-9) lanzó cuatro entradas sin permitir carreras como relevista de Ryan.

El abridor de Washington, DJ Herz (0-1), hizo su primera aparición en las Grandes Ligas en casi dos años. Herz, quien se sometió a una cirugía Tommy John en abril de 2025, trabajó cuatro entradas y permitió cuatro carreras con cinco hits y dos bases por bolas, además de ponchar a cuatro.

Los Tigres tomaron ventaja de 2-0 en la primera entrada. El venezolano Gleyber Torres recibió base por bolas, avanzó a segunda con un lanzamiento descontrolado y anotó con un doble automático de Hao-Yu Lee. Después de que Herz consiguió el primer out, Eduardo Valencia, de Venezuela, conectó un sencillo al jardín izquierdo; Lee anotó cuando James Wood jugó mal la pelota para un error.

El boricua Javier Báez puso el 4-0 en la cuarta, al conectar su tercer jonrón de la temporada por encima del bullpen de los Tigres en el jardín izquierdo para remolcar a Dillon Dingler.

Detroit añadió cinco carreras más en la quinta, tres con el cuarto jonrón de Ben Malgeri y dos con el 25to de Spencer Torkelson. ___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP