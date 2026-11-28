El rival de River en semifinales será Independiente de Avellaneda, que derrotó a domicilio 3-1 por penales a Vélez Sarsfield después del empate 1-1.

Gonzalo Montiel, campeón con la selección argentina en Qatar 2022, consiguió el gol millonario a los 12 minutos de juego en Alta Córdoba. A los 16, Sebastián Driussi erró desde los 12 pasos y lo mismo hizo Thiago Almada a los 81.

En el primer tiempo, los riverplatenses encontraron la ventaja con el oportunismo de Montiel. El juvenil Santiago Espíndola remató fuerte desde lejos, Marcos Ledesma dio rebote y el lateral aprovechó para tocar en soledad ante el arquero.

Driussi erró la pena máxima para el equipo visitante al estrellar el balón en el palo izquierdo del arco de Instituto.

El dominio del equipo de la banda roja se hizo más notorio en el complemento. River contó con ocho oportunidades para conseguir el segundo tanto. La más clara fue el penal que pateó Thiago Almada al medio y que Ledesma logró despejar con los pies.

“Contento por el resultado, pero también enojado. Hubo polémica otra vez”, afirmó Montiel. “Nos impusimos desde el juego. Se vio una idea clara. Se vio una mejora”. “Lo importante es que se ganó. Generamos muchas situaciones”.

En tanto, Independiente superó como visitante 3-1 por penales a Vélez tras el empate 1-1. Facundo Zabala convirtió el penal decisivo para que el equipo de Jadson Viera pase a semifinales. En los 120 minutos, los goles fueron convertidos por Sebastián Valdez a los 91 (en tiempo extra) para el equipo visitante y por Ronaldo Martínez a los 103 para el local.

En el primer tiempo de los 90, los rojos tuvieron más oportunidades de anotar. En la segunda parte, hubo menor actividad en las áreas.

Los goles llegaron en el alargue. Valdez definió tras un mal despeje después de un centro bajo de Santiago Montiel. Igualó el paraguayo Martínez con un cabezazo certero tras un centro de Elías Goméz.

En la tanda de penales, los rojos se mostraron más certeros. Convirtieron Maximiliano Meza, Lautaro Millán y Zabala. Los remates de Valdez y Montiel fueron atajados por el portero local, Tomás Marchiori.

Rodrigo Aliendro convirtió su penal para los velezanos. Lisandro Magallán y Thiago Silvero lo tiraron por arriba. El remate de Tomás Nosei dio en el travesaño.

Este domingo jugarán Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata por un lugar en las semifinales del campeonato. El mismo día Rosario Central y Barracas Central disputarán el otro cruce de cuartos.

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FUENTE: AP