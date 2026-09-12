River Plate supera 2-1 al Atlético Tucumán con gol en el epílogo

Tobías Andrada abrió la cuenta en el estadio José Fierro por los millonarios a los 21 minutos. Empató Clever Ferreira a los 82. Finalmente, Thiago Almada consiguió el gol de la victoria riverplatense a los 90.

A los 12 minutos, Franco Nicola fue expulsado en el conjunto albiceleste.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy físico, muy duro. Era muy importante para nosotros sumar de a tres”, dijo Almada tras el partido. “Cada día me voy sintiendo mejor”.

Con esta victoria, el equipo de Leonardo Ponzio llega a 13 puntos. Atlético está sexto, con la misma cantidad de unidades y también en la Zona B.

“Tenemos semanas largas para seguir mejorando”, afirmó Leo Ponzio en la conferencia de prensa. “Lo más difícil en el fútbol es la creación. Que sigan insistiendo como pasó hoy”.

“Cuanto más corto sea el equipo, mejor para todos”.

Unos 5.200 hinchas riverplatenses pudieron presenciar el partido. El cotejo se jugó bajo la lluvia en un terreno barroso.

El partido se presentó favorable para los millonarios con la expulsión temprana del local Nicola a los 12 minutos. River aprovechó el hombre de más y consiguió el primer gol. El juvenil Andrada definió bien en el área de derecha para el 1-0 a pase de Gonzalo Montiel.

En el segundo tiempo, a los 76, fue expulsado el técnico local, Julio César Falcioni.

Los visitantes lograron el empate a falta de ocho minutos para el final. Ferreira cabeceó en el área chica un tiro libre servido desde la derecha para el empate parcial.

Parecía que iba a terminar en igualdad, pero los riverplatenses insistieron en la búsqueda de la victoria y tuvieron su premio. Juan Cruz Meza, venido desde el banco, se llevó el balón por la izquierda y lo pasó. Después de un toque atrás de Lucas Beltrán, Almada definió fuerte para el 2-1 definitivo de la visita.

En tanto, Estudiantes (La Plata) superó por 2-1 a Platense. Independiente Rivadavia derrotó por 4-3 a Aldosivi en un partido vibrante.

Más tarde, Talleres recibía a Unión.

El viernes, Boca Juniors derrotó por 3-1 a Central Córdoba.

Otros resultados: Newell’s Old Boys 1, Vélez Sarsfield 1; Defensa y Justicia 2, Gimnasia (Mendoza) 0 (viernes).

Próximos partidos: Tigre-Rosario Central, Sarmiento-Belgrano, Argentinos Juniors-Gimnasia (La Plata), Huracán-Racing (domingo); Banfield-Barracas Central, Deportivo Riestra-Lanús, Instituto-Estudiantes (Río Cuarto) (lunes).

Posiciones: Grupo A: Vélez, Defensa 17 puntos; Gimnasia (M), Instituto 16; Boca 14; Unión, Newell’s, Independiente 13; Estudiantes, Lanús, San Lorenzo 10; Riestra, Platense 9; Central Córdoba 7; Talleres 5.

Grupo B: Argentinos 17 puntos; Sarmiento, Gimnasia (LP) 15; Ind. Rivadavia 14; River, Atl. Tucumán 13; Belgrano, Tigre, Rosario Central 12; Barracas 11; Huracán 10; Banfield 7; Estudiantes (RC) 6; Aldosivi, Racing 5.

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FUENTE: AP