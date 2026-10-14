River empata apenas en Junín y sigue fuera de zona de playoffs en Argentina

El modesto Sarmiento, de sorprendente campaña, se puso en ventaja a los 15 minutos a través de Julián Contrera, quien sentenció en el área chica tras un certero centro del paraguayo Junior Marabel.

River igualó a los 71 con un golazo de Gonzalo Montiel, quien definió con clase luego de una magnífica asistencia de Thiago Almada.

“Es un punto muy positivo. River tiene una jerarquía tremenda y me voy orgulloso porque le jugamos de igual a igual”, señaló el veterano central local Juan Manuel Insaurralde.

Tanto antes del inicio como tras la finalización del partido medios nacionales reportaron choques entre efectivos de seguridad e hinchas de River, que en el estadio Eva Perón de Junín contaron con 4.500 localidades a disposición.

Con el empate, el equipo dirigido por Leo Ponzio perdió la posibilidad de ascender al cuarto lugar de la Zona B y continúa en el noveno escalón, fuera de los playoffs, a una unidad del octavo, Independiente Rivadavia.

Además, desaprovechó la oportunidad de pegar un salto en la Tabla Anual, en la que se encuentra a cinco puntos de puestos de Copa Libertadores, a falta de cuatro fechas para el cierre de la temporada regular.

En tanto, el “Verde” se mantiene cuarto en las posiciones de la Zona B, a sólo dos unidades de la cima compartida por Rosario Central, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.

El cotejo arrancó con emociones por ambos lados. Antes de los diez minutos de juego, el lateral local Lucas Suárez sacudió el palo derecho de Santiago Beltrán, mientras que el delantero visitante Sebastián Driussi disparó contra el travesaño.

Cuando parecía que River se acomodaba en la cancha, llegó un error del volante Tomás Galván que posibilitó que el conjunto dirigido por Facundo Sava armara una jugada rápida y directa para romper el cero.

A partir de entonces, la pelota fue casi con exclusividad del “Millonario”, con varios jugadores de buen pie: Almada, que volvió a la titularidad después de recuperarse de una lesión, Joaquín Correa y Tobías Andrade. Aun así, en la primera etapa apenas si pudo inquietar al arquero rival con algunos remates de media distancia.

La tendencia cambió en el complemento, River comenzó a presionar más alto y Sarmiento se fue quedando sin respuestas en la marca.

El arquero Thyago Ayala le ahogó el grito de gol a Correa y poco después el árbitro Sebastián Zunino, tras intervención del VAR, anuló un gol de cabeza de Montiel, por una mano en posición antinatural de Facundo Vera en la jugada previa.

Minutos más tarde, el mismo Montiel, lanzado como delantero central, tuvo su revancha. Almada manejó la pelota en tres cuartos y metió el estiletazo exacto para que el lateral campeón del mundo en 2022 controlara en posición de nueve y definiera por entre las piernas de Ayala.

Con el ingreso de Francisco Ortega –Marcos “Huevo” Acuña salió lesionado- y sobre todo del prometedor volante de 18 años Lautaro Pereyra, River continuó sumando llegadas, pero careció de claridad para dar vuelta el cotejo, algo que no consigue desde noviembre de 2024.

La última oportunidad para la visita estuvo en la cabeza de Nicolás Otamendi, pero Ayala se quedó con la pelota.

“Nos vamos con sabor amargo, vinimos a ganar acá, el empate no era lo que queríamos”, declaró Montiel, la figura del encuentro.

Por la 13ra. fecha, River visitará el domingo a Belgrano en Córdoba, mientras que Sarmiento recibirá a Barracas Central el lunes.

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FUENTE: AP