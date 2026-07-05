Riley Greene desata a los Tigres con 4 producidas en un triunfo 6-3 sobre Rangers

Riley Greene (31), de los Tigres de Detroit, celebra su cuadrangular durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rangers de Texas el somingo 5 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/LM Otero) AP

Greene conectó un cuadrangular con uno a bordo al jardín derecho en la cuarta entrada y pegó un triple de dos carreras, elevado, hacia la esquina del jardín izquierdo durante una quinta entrada de cuatro anotaciones.

Casey Mize (4-5) permitió dos carreras con cinco imparables en 6 2/3 entradas, mientras los Tigres ganaron el juego decisivo de la serie para cerrar una gira como visitantes de 5-1.

Mize venía de la mejor apertura de su carrera en las Grandes Ligas —siete entradas sin permitir carreras en una victoria en el Yankee Stadium el lunes pasado—, en la que permitió un hit y no otorgó bases por bolas, con 10 ponches.

Greene le conectó el jonrón a Kumar Rocker (2-7), el cuarto de la gira y el noveno desde el 1 de junio, después de una sequía de 29 juegos sin cuadrangular.

La segunda derrota consecutiva de los Rangers los dejó en .500, con marca de 45-45.

Texas contribuyó al estallido de cuatro carreras de Detroit. Rocker no cubrió la primera base en un rodado por el lado derecho conectado por el noveno en el orden, James Outman, que se convirtió en hit dentro del cuadro. Al venezolano Elias Díaz le marcaron interferencia del receptor. Un lanzamiento descontrolado de Robby Ahlstrom permitió que anotara el novato Kevin McGonigle.

Rocker, con marca de 1-7 en casa esta temporada, permitió tres carreras en 4 1/3 entradas.

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FUENTE: AP