americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Riley Greene desata a los Tigres con 4 producidas en un triunfo 6-3 sobre Rangers

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Riley Greene conectó un jonrón, un triple e impulsó cuatro carreras para los Tigres de Detroit en una victoria por 6-3 sobre los Rangers de Texas el domingo.

Riley Greene (31), de los Tigres de Detroit, celebra su cuadrangular durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rangers de Texas el somingo 5 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/LM Otero)
Riley Greene (31), de los Tigres de Detroit, celebra su cuadrangular durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rangers de Texas el somingo 5 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/LM Otero) AP

Greene conectó un cuadrangular con uno a bordo al jardín derecho en la cuarta entrada y pegó un triple de dos carreras, elevado, hacia la esquina del jardín izquierdo durante una quinta entrada de cuatro anotaciones.

Casey Mize (4-5) permitió dos carreras con cinco imparables en 6 2/3 entradas, mientras los Tigres ganaron el juego decisivo de la serie para cerrar una gira como visitantes de 5-1.

Kenley Jansen lanzó una novena entrada perfecta para su décimo salvamento en 14 oportunidades.

Mize venía de la mejor apertura de su carrera en las Grandes Ligas —siete entradas sin permitir carreras en una victoria en el Yankee Stadium el lunes pasado—, en la que permitió un hit y no otorgó bases por bolas, con 10 ponches.

Greene le conectó el jonrón a Kumar Rocker (2-7), el cuarto de la gira y el noveno desde el 1 de junio, después de una sequía de 29 juegos sin cuadrangular.

La segunda derrota consecutiva de los Rangers los dejó en .500, con marca de 45-45.

Texas contribuyó al estallido de cuatro carreras de Detroit. Rocker no cubrió la primera base en un rodado por el lado derecho conectado por el noveno en el orden, James Outman, que se convirtió en hit dentro del cuadro. Al venezolano Elias Díaz le marcaron interferencia del receptor. Un lanzamiento descontrolado de Robby Ahlstrom permitió que anotara el novato Kevin McGonigle.

Rocker, con marca de 1-7 en casa esta temporada, permitió tres carreras en 4 1/3 entradas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)

FIFA suspende la sanción de un partido a Balogun y podrá jugar con EEUU ante Bélgica

Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Destacados del día

Confirman muerte de Dayán, niño cubano atrapado bajo escombros en Venezuela tras 11 días de búsqueda

Confirman muerte de Dayán, niño cubano atrapado bajo escombros en Venezuela tras 11 días de búsqueda

Cubana con I-220A y madre de niño ciudadano es detenida por ICE durante cita en Texas

Cubana con I-220A y madre de niño ciudadano es detenida por ICE durante cita en Texas

Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)

FIFA suspende la sanción de un partido a Balogun y podrá jugar con EEUU ante Bélgica

Muere general cubano Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, exjefe de Inteligencia Militar de las FAR

Muere general cubano Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, exjefe de Inteligencia Militar de las FAR

Identifican a adolescente muerta en La Güinera: tenía 17 años y no era el blanco del ataque

Identifican a adolescente muerta en La Güinera: tenía 17 años y no era el blanco del ataque

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter