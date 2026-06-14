Rice conecta jonrón de desempate en la novena y Yankees vencen 8-3 a Azulejos

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Anthony Volpe de los Yankees de Nueva York batea un sencillo remolcador ante el pitcher de los Azulejos de Toronto Patrick Corbin el domingo 14 de junio del 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

Los Yankees ganaron por séptima vez cuando anotaron la carrera de la ventaja en la novena entrada o más tarde.

Paul Goldschmidt pegó un sencillo dentro del cuadro ante Braydon Fisher (2-2) para abrir la novena y avanzó por un error de tiro de Fisher. Después de que Ryan McMahon corrió por Goldschmidt, Rice disparó un jonrón de 381 pies, su 19no.

El dominicano Jasson Domínguez y Jazz Chisholm Jr. recibieron base por bolas antes de que Caballero conectara ante Tommy Nance su sexto de la temporada.

Los Yankees, líderes del Este de la Liga Americana, ganaron 3-1 el sábado cuando Goldschmidt conectó un jonrón para desempatar en la novena.

El dominicano Camilo Doval (3-0) ponchó a dos de los tres bateadores que enfrentó en la octava para llevarse la victoria.

Davis Schneider, de Toronto, conectó un jonrón solitario, su segundo, pero no fue suficiente para los Azulejos.

El mánager de los Azulejos, John Schneider, fue expulsado por discutir con el umpire principal Steven Jaschinski después de que se marcara un balk contra Jeff Hoffman que colocó a Chisholm en tercera base con un out en la octava. Tras la discusión, Hoffman ponchó a Max Schuemann y a Anthony Volpe para dejar a Chisholm varado. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP