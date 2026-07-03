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Rice conecta jonrón de 2 carreras y Yankees cortan racha de 7 derrotas al vencer 5-2 a Mellizos

NUEVA YORK (AP) — Ben Rice conectó un jonrón de dos carreras que puso a su equipo por delante en la tercera entrada, tras un retraso por lluvia, y los Yankees de Nueva York pusieron fin a una racha de siete derrotas la noche del viernes con una victoria de 5-2 sobre los Mellizos de Minnesota.

Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, observa su jonrón de dos carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el viernes 3 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger)
Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, observa su jonrón de dos carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el viernes 3 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger) AP

Trent Grisham pegó un jonrón abriendo el juego y elevó de sacrificio en su regreso tras una distensión en el tendón de la corva derecho, y Gerrit Cole (3-3) lanzó cinco entradas para ayudar a los Yankees a cortar su peor mala racha desde una seguidilla de nueve derrotas del 12 al 22 de agosto de 2023.

El panameño José Caballero añadió un sencillo impulsor en la séptima y anotó con el elevado de Grisham, mientras los Yankees anotaron más de cuatro carreras por primera vez en 13 juegos.

El puertorriqueño Fernando Cruz retiró a Royce Lewis con las bases llenas para terminar la octava. David Bednar regresó de la lista de paternidad y ponchó a los tres en la novena para su 17.º salvamento.

Mike Paredes (0-2) permitió tres carreras y cuatro hits en cuatro entradas.

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FUENTE: AP

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