Rice conecta jonrón de 2 carreras y Yankees cortan racha de 7 derrotas al vencer 5-2 a Mellizos

Compartir en:









Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, observa su jonrón de dos carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el viernes 3 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger) AP

Trent Grisham pegó un jonrón abriendo el juego y elevó de sacrificio en su regreso tras una distensión en el tendón de la corva derecho, y Gerrit Cole (3-3) lanzó cinco entradas para ayudar a los Yankees a cortar su peor mala racha desde una seguidilla de nueve derrotas del 12 al 22 de agosto de 2023.

El panameño José Caballero añadió un sencillo impulsor en la séptima y anotó con el elevado de Grisham, mientras los Yankees anotaron más de cuatro carreras por primera vez en 13 juegos.

El puertorriqueño Fernando Cruz retiró a Royce Lewis con las bases llenas para terminar la octava. David Bednar regresó de la lista de paternidad y ponchó a los tres en la novena para su 17.º salvamento.

Mike Paredes (0-2) permitió tres carreras y cuatro hits en cuatro entradas.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Compartir en:







