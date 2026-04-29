Rial iraní cae a mínimo histórico mientras se mantiene la frágil tregua con EEUU e Israel

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ARCHIVO - Una densa nube de humo sale de un almacén de combustible alcanzado por un ataque de Estados Unidos e Israel, en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi, archivo) AP

El rial se había mantenido estable durante semanas en plena guerra, que comenzó el 28 de febrero, en parte porque hubo poco comercio o importaciones que ingresaran al país. La cotización de la moneda comenzó a caer hace dos días.

Expertos advierten que la caída del rial podría avivar aún más la inflación en un país donde muchos bienes importados —desde alimentos y medicinas hasta productos electrónicos y materias primas— se ven afectados por la cotización del dólar.

La guerra se encuentra ahora bajo un alto el fuego, pero un bloqueo de Estados Unidos ha seguido aumentando la presión sobre la ya golpeada economía iraní, al recortar una fuente clave de ingresos del gobierno y de divisas fuertes al detener o interceptar envíos de petróleo.

La última depreciación se produce meses después de que una crisis cambiaria ayudara a alimentar protestas en todo el país en enero. En ese momento, el rial se debilitó de alrededor de 1,4 millones a 1,6 millones por dólar en menos de una semana, lo que aumentó el malestar público por el alza de los precios y los temores sobre el futuro económico del país.

La economía de Irán ha enfrentado décadas de sanciones, una inflación crónica y una brecha cada vez mayor entre los tipos de cambio oficiales y los del mercado abierto. La guerra, que duró varias semanas, añadió nuevas tensiones a las empresas, los hogares y las finanzas del Estado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP