Reynolds pega jonrón de 2 carreras en la 9na y Piratas vencen a Mellizos 6-5

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Bryan Reynolds, de los Piratas de Pittsburgh, celebra tras batear un jonrón de dos carreras ante los Mellizos de Minnesota el viernes 29 de mayo de 2026 (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Reynolds disparó un batazo de 422 pies por el jardín izquierdo ante Taylor Rogers (1-2), para remolcar a Tyler Callihan, quien reemplazó a Spencer Horwitz tras un hit dentro del cuadro en el inicio de la entrada.

Toda la anotación previa se produjo en las primeras tres entradas.

Jared Jones, de Pittsburgh, ponchó a Byron Buxton con tres rectas consecutivas que superaron las 100 mph en su primera apertura dentro de las Grandes Ligas desde el 27 de septiembre de 2024.

Kody Clemens conectó su sexto jonrón ante Jones, en el séptimo lanzamiento consecutivo del derecho por encima de las 100, para darles a los Mellizos una ventaja de 1-0. El lanzador derecho de 24 años se perdió más de un año de actividad tras someterse a una cirugía del ligamento colateral cubital en 2025. Permitió cinco carreras y siete hits en 4 1/3 entradas.

Cruz impulsó a Reynolds con un rodado a primera, y Konnor Griffin siguió con un sencillo productor de dos outs para una ventaja de 3-1 en el primer inning.

Otro quisqueyano, Gregory Soto (4-0), lanzó una novena perfecta para llevarse la victoria.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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