Rex, de perro vagabundo a oficial de la policía de Bolivia

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Un perro callejero que fue adoptado por la policía durante una operación para despejar las carreteras bloqueadas por manifestantes antigubernamentales, al que llamaron Rex, es nombrado oficial durante una ceremonia en Cochabamba, Bolivia, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Dico Soliz) AP

El can, que no pertenece a una raza determinada, es grande y de pelaje café y negro. Tiene un caminar seguro y vivaz mientras mueve la cola a la par del efectivo policial que lo acompaña.

Lo que comenzó como un acercamiento casual en busca de alimento terminó en un fuerte vínculo con los efectivos, a quienes acompañó durante el desbloqueo de las principales rutas de Cochabamba, en el centro de Bolivia.

Con el paso de los días Rex demostró habilidades singulares. A diferencia de otras mascotas que huían de los estruendos provocados por las detonaciones de dinamita de los manifestantes, el perro permanecía firme. ”Él estaba siempre en la primera línea”, explicó a medios locales el coronel de la policía Wilson Flores, quien lideró el operativo.

El sábado el presidente boliviano Rodrigo Paz declaró el estado de excepción para frenar las movilizaciones que exigían su renuncia tras varios intentos de diálogo infructuosos.

El conflicto se extendió a cinco regiones del país y La Paz y Cochabamba fueron las más afectadas por los cortes de ruta que impidieron el paso de alimentos, combustible y oxígeno medicinal. Según reportes de la Defensoría del Pueblo, la crisis dejó un saldo de al menos 14 fallecidos, en su mayoría por no recibir atención médica oportuna.

Flores relató que el perro no tenía nombre y que Rex surgió en la urgencia del momento en que les gritó a sus colegas ”¡Agarren a Rex!”, para evitar que el animal corriera directo hacia una explosión.

Otros señalan que fue por el perro de la serie austriaca de televisión “Comisario Rex” de los años noventa. Antes de la ceremonia Rex fue bañado, peinado y vestido con un uniforme de la policía boliviana. Además de recibir una condecoración por su valor, las autoridades policiales le asignaron un entrenador permanente en un acto en Cochabamba. La policía lo ha declarado formalmente “héroe de cuatro patas” y destacó que, a pesar de tener libertad para marcharse, eligió quedarse fielmente junto al contingente. FUENTE: AP

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