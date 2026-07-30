Reviven tribunal inactivo por 30 años para deportar a una mujer afgana

Compartir en:









ARCHIVO – El edificio sede del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington, el sábado 7 de diciembre de 2024. (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo) AP

El abogado Matthew Farley instó a la jueza principal del Tribunal de Deportación de Extranjeros Terroristas a desestimar el caso contra Nazira Haji Zada y a ponerla en libertad de inmediato. La jueza Joan Ericksen rechazó las solicitudes de Farley, pero indicó que los abogados de Zada pueden volver a presentarlas a medida que avance el caso en la capital del país.

“Todo este entramado viola el debido proceso y es inconstitucional”, afirmó Farley, defensor público federal adjunto.

El tribunal, establecido en 1996, nunca había recibido una petición hasta este mes, cuando el Departamento de Justicia presentó una solicitud para pedir la expulsión de Zada. El tribunal tiene una facultad específica para llevar a cabo procedimientos de deportación de personas a las que el Departamento de Justicia clasifica como “terroristas extranjeros”.

Agentes del FBI arrestaron a Zada el martes en su casa de Fort Worth, Texas. No enfrenta cargos por ningún delito.

En un memorando del FBI con fecha del 15 de julio se indica que “obtuvo información” de que ella es simpatizante del grupo Estado Islámico y que hizo que sus hijos juraran lealtad a esa organización terrorista. En el memorando se señala que ella “respaldó” un plan de familiares para llevar a cabo un ataque inspirado por el EI en Estados Unidos.

En documentos judiciales se la identifica como la madre y suegra de dos hombres afganos que fueron condenados en Oklahoma por su participación en el plan del Día de las Elecciones de 2024. Su hijo, Abdullah Haji Zada, fue sentenciado en noviembre a 15 años de prisión y los registros judiciales muestran que previamente aceptó ser expulsado de Estados Unidos tras su liberación.

___ FUENTE: AP