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Resultados electorales parciales apuntan a pérdidas de laboristas de Starmer y triunfos de Reform UK

LONDRES (AP) — Los resultados parciales de las elecciones locales en Inglaterra mostraban importantes pérdidas para el Partido Laborista del primer ministro, Keir Starmer, y avances para la formación de ultraderecha Reform U.K.

Los comicios son considerados ampliamente como un referéndum no oficial sobre Starmer, elegido hace menos de dos años.

Las zonas donde se escrutaron los votos durante la noche vieron como Reform UK, liderado por Nigel Farage, ganó cientos de escaños en ayuntamientos en lugares de clase trabajadora del norte de Inglaterra, como Hartlepool.

Los resultados definitivos se esperan para más tarde el viernes en la mayoría de los ayuntamientos, incluidos bastiones laboristas como Londres, y en los parlamentos semiautónomos de Escocia y Gales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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