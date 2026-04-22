Resultados dispares en las bolsas en medio de la incertidumbre sobre el cese al fuego EEUU-Irán

El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew) AP

El CAC 40 de Francia bajó un 0,2% en las primeras operaciones, a 8.221,18, mientras el DAX de Alemania cedió menos de un 0,1% y se ubicó en 24.256,40. El FTSE 100 británico prácticamente no registró cambios, en 10.497,60. Los futuros de Estados Unidos apuntaban a una leve alza, con los futuros del Dow subiendo un 0,4% a 49.509,00. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0,4% a 7.131,00.

La inflación en el Reino Unido aumentó en marzo tras un fuerte salto en los precios en las gasolineras a raíz de la interrupción del suministro de energía causada por la guerra con Irán, mostraron cifras oficiales el miércoles.

En las operaciones en Asia, el índice de referencia Nikkei 225 de Japón subió un 0,4% y cerró en 59.585,86.

El gobierno informó de un déficit comercial de 1,7 billones de yenes (10.700 millones de dólares) en el año fiscal que terminó en marzo, el quinto año fiscal consecutivo con déficits. Sin embargo, las exportaciones se dispararon casi un 11,7% en marzo y las importaciones aumentaron casi un 10,9%, una señal de que los fabricantes podrían estar recuperándose de los impactos de los aranceles más altos que Trump impuso tras regresar al cargo el año pasado.

El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 1,2% a 8.843,60. El Kospi de Corea del Sur sumó un 0,5% a 6.417,93.

El Hang Seng de Hong Kong perdió un 1,2% a 26.163,24, mientras el Compuesto de Shanghái ganó un 0,5% a 4.106,26.

Los precios del petróleo han estado fluctuando. En las operaciones en Asia el miércoles, el crudo estadounidense de referencia bajó al principio, pero luego subió 50 centavos hasta 90,17 dólares por barril. El crudo Brent, el referente internacional, ganó 81 centavos y se ubicó en 99,29 dólares.

Los movimientos fueron más moderados que las bruscas oscilaciones que sacudieron a Wall Street al inicio de la guerra, cuando el precio de un barril de Brent superó brevemente los 119 dólares y el S&P 500 cayó casi un 10% por debajo de su anterior máximo histórico.

Gran parte de la tensión en los mercados financieros se ha centrado en qué ocurrirá con el estrecho de Ormuz, una vía marítima angosta frente a la costa de Irán que los petroleros utilizan para salir del golfo Pérsico. Japón, por ejemplo, importa prácticamente todo su petróleo, y gran parte de este antes pasaba por el estrecho. El gobierno ha liberado sus reservas de petróleo y trabaja en rutas alternativas.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, canceló un viaje a Pakistán, donde se esperaba que encabezara a los negociadores de Estados Unidos en conversaciones con Irán para extender el alto el fuego.

Irán aún no había respondido al anuncio de Trump sobre la extensión del alto el fuego, y ambos países han advertido que estaban preparados para reanudar los combates si no se alcanza un acuerdo.

En las operaciones cambiarias, el dólar estadounidense bajó ligeramente a 159,32 yenes japoneses desde 159,38 yenes. El euro costaba 1,1748 dólares, frente a 1,1744.

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___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP