americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Respiro para West Ham: derrota ante Tottenham lleva la lucha por el descenso a la última fecha

LONDRES (AP) — La lucha entre West Ham y Tottenham por evitar el descenso de la Liga Premier se encamina a la última jornada.

Destiny Udogie, del Tottenham, reacciona durante un partido de fútbol de la Liga Premier contra el Chelsea en Londres, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)
Destiny Udogie, del Tottenham, reacciona durante un partido de fútbol de la Liga Premier contra el Chelsea en Londres, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth) AP

La derrota de Tottenham por 2-1 ante Chelsea el martes mantuvo vivas las esperanzas de West Ham de conservar su estatus en la máxima categoría, que ostenta desde hace 14 años.

Con un partido por disputar, West Ham está en el tercer puesto por la cola —la última plaza de descenso— y a dos puntos de Tottenham. Son los únicos equipos que pueden descender junto con Wolverhampton y Burnley, que ya han bajado.

West Ham recibe a Leeds el domingo y Tottenham será local ante Everton.

Tottenham tiene una diferencia de goles superior, de 12, en comparación con West Ham, por lo que es muy probable que se mantenga por encima si terminan igualados en puntos y ese criterio de desempate resulta decisivo.

Tottenham ha estado presente de manera ininterrumpida en la Liga Premier desde que la competición se fundó en 1992 y la última vez que jugó en la segunda división fue en la temporada 1977-78.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: Ni siquiera tienen pruebas

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: "Ni siquiera tienen pruebas"

EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter