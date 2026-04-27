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Resonancia revela que Anthony Edwards no tiene daño estructural en la rodilla izquierda

DENVER (AP) — El All-Star de Minnesota Anthony Edwards estará fuera de acción al menos una semana por una hiperextensión y una contusión ósea en la rodilla izquierda, un diagnóstico que los Timberwolves anunciaron el lunes antes del quinto juego de su serie de primera ronda de los playoffs en Denver.

Anthony Edwards, de los Timberwolves de Minnesota, se muestra adolorido en la duela después de sufrir una lesión durante la primera mitad del cuarto juego de la serie de primera ronda de playoffs del baloncesto de la NBA ante los Nuggets de Denver, el sábado 25 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr)
Anthony Edwards, de los Timberwolves de Minnesota, se muestra adolorido en la duela después de sufrir una lesión durante la primera mitad del cuarto juego de la serie de primera ronda de playoffs del baloncesto de la NBA ante los Nuggets de Denver, el sábado 25 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Edwards se sometió a una resonancia magnética que confirmó la ausencia de daño estructural, un alivio para los Timberwolves después de que se lesionó en el segundo cuarto de la victoria del sábado en el cuarto encuentro sobre los Nuggets.

“Con Anthony, esquivamos una bala. Es un enorme suspiro de alivio. Sé que está frustrado porque ha estado lidiando con la otra rodilla e hizo todo lo necesario para finalmente salir del parte de lesionados y, con la suerte que tuvo, se dio esa caída el otro día.

“Pero si podemos prolongar un poco esta carrera en los playoffs, entonces tendremos la suerte de recuperarlo, así que creo que por eso está entusiasmado. Entonces, le da algo por lo cual trabajar”, comentó el entrenador Chris Finch.

La disponibilidad de Edwards para la segunda ronda, si Minnesota avanza, quedaría en duda. El equipo calificó su estado como “semana a semana”, lo que sugiere que Edwards probablemente se perdería al menos el inicio de la próxima serie antes de recibir el alta para regresar.

“Con las dos lesiones que tuvimos en un solo juego, fue tan positivo como se puede. Obviamente queremos que se recupere. Queremos que esté restablecido lo más rápido posible, pero su salud es lo primero. Él conoce su cuerpo. Cuando su cuerpo esté listo, va a pelear para sobreponerse. Sabemos que si logramos salir de la serie, lo recuperaremos”, declaró el escolta Mike Conley a los reporteros, después del entrenamiento de tiro previo al partido del equipo.

Minnesota, que llegó al quinto juego con ventaja de 3-1 sobre Denver, perdió a su otro escolta titular, Donte DiVincenzo, por el resto de la postemporada y gran parte de la próxima temporada, debido a una rotura del tendón de Aquiles derecho que sufrió en los primeros minutos del cuatro juego.

Finch dijo que ha tenido buenas conversaciones tanto con Edwards como con DiVincenzo, quien ya fue operado. Finch señaló que agradeció las amables palabras de la estrella de Boston, Jason Tatum, sobre estar ahí para DiVincenzo después de pasar por una lesión similar hace un año.

“Ambos están en el mejor estado mental posible, considerando lo que han pasado. Creo que Donte, en cierto modo, ya hizo las paces con lo ocurrido, sabe cuáles son los siguientes pasos en el largo camino que tiene por delante. La cirugía le salió muy bien.

“Así que los comentarios de Jason Tatum me parecieron sumamente elegantes, amables y compasivos; significan mucho. Sé que Donte los escuchó y él ha sido un gran ejemplo de lo que es posible y, por supuesto, con un equipo médico y de rehabilitación de primera a su alrededor, sin duda aporta inspiración. Y eso es lo que necesitas cuando regresas de una lesión así: la confianza en todos los pasos para seguir adelante”, manifestó Finch sobre sus escoltas fuera de acción.

Edwards promedió 28,8 puntos esta temporada, el tercer mejor registro de la NBA, detrás de Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, y del vigente MVP Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City. Se perdió 21 partidos, por mucho la mayor cantidad de su carrera, principalmente por una lesión en la rodilla derecha.

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El periodista deportivo de AP Dave Campbell en Minneapolis contribuyó a este informe.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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