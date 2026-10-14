Residentes de la capital de Arabia Saudí reportan sonido de nuevas explosiones en Riad

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Los vecinos hablaron bajo condición de anonimato por su seguridad. Uno vive en el norte de Riad, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid.

La fuente de las explosiones no estaba clara de inmediato. La Defensa Civil saudí informó de alertas de ataque antiaéreo en Riad y en la provincia de Kharj, al sureste de la capital.

El aeropuerto de Riad ha sido atacado varias veces durante la última semana con ataques mortales. Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, en el vecino Yemen se han atribuido la responsabilidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP