Residente de Washington se declara inocente de ayudar en masacre escolar en Canadá

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Objetos colocados en honor a las víctimas del tiroteo en la escuela, en Tumbler Ridge, Columbia Británica, Canadá, el 14 de febrero del 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP) AP

Melody Bryant, también conocida como James Cody Bryant, de Bellingham, Washington, fue arrestada este mes y acusada de conspirar para asesinar a personas en un país extranjero. Los investigadores indicaron que brindó ayuda a Jesse Van Rootselaar, quien mató a ocho personas e hirió a 27 en la comunidad montañosa de Tumbler Ridge en febrero.

Bryant se negó a denunciar los planes de Van Rootselaar, aceptó transmitir el ataque en vivo, proporcionó dinero y compartió consejos sobre cómo borrar mensajes en línea para mantener el plan en secreto, según una denuncia penal presentada este mes ante el Tribunal de Distrito en Seattle.

Bryant permanece detenida a la espera de juicio, fijado para el 21 de diciembre, aunque es probable que se aplace. Su abogado, el defensor público Greg Murphy, ha subrayado que en algunos momentos Bryant intentó disuadir a Van Rootselaar, lo que los investigadores reconocen.

Van Rootselaar mató a su madre y a su hermanastro en su casa antes de atacar una escuela secundaria cercana en Tumbler Ridge, donde mató a cinco niños de 12 y 13 años, así como a un asistente educativo. Posteriormente, Van Rootselaar fue hallada muerta por una aparente herida de bala autoinfligida.

Tumbler Ridge, en las Montañas Rocosas canadienses, está a más de 1.000 kilómetros (600 millas) al noreste de Vancouver, Columbia Británica, cerca de la frontera provincial con Alberta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP